John Lydon arremete contra The Rolling Stones: “Ya deberían retirarse”

El inconfundible John Lydon, conocido por su lengua afilada y su historial de declaraciones controversiales, volvió a sacudir el panorama musical con comentarios incendiarios. Esta vez, el exvocalista de los Sex Pistols dirigió su artillería verbal contra una de las bandas más icónicas del rock: The Rolling Stones. Lejos de suavizar sus dichos, el músico de 69 años se mostró tajante al afirmar que el grupo debería dejar los escenarios.

Durante una aparición en el programa Good Morning Britain, el también líder de Public Image Ltd. reflexionó sobre el retiro artístico, un tema que en el pasado había considerado pero que ahora rechaza rotundamente. “Como ya indiqué, si me retiro sin hacer nada, no soy así. No soy ese tipo de persona”, expresó. Sus palabras se convirtieron en la antesala perfecta para lanzar una dura crítica hacia los Stones, quienes siguen girando y lanzando nueva música a pesar del paso del tiempo.

“Sin duda, los Rolling Stones deberían retirarse. No me faltan ideas para canciones, así que hay una diferencia”, sentenció Lydon. Su comentario no tardó en generar revuelo en redes sociales y entre fanáticos de la banda.

Sin embargo, el músico británico no pareció inmutarse en lo más mínimo. Al ser confrontado por la conductora Susanna Reid sobre si le preocupaba ofender con sus opiniones, Lydon respondió con su característica franqueza: “Claro que no. Es decir, comparar a los amantes de la música con los Rolling Stones es absurdo”.

He brought 'Anarchy to the UK' nearly 50 years ago, but after sadly losing his wife Nora in April 2023, and his best friend and manager just 8 months later, former Sex Pistol John Lydon thought he'd never tour again.



But two years on, the pioneering godfather of punk is back… pic.twitter.com/Nr7oN6WBSZ