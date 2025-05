Catalogo de descuentos y juegos GRATIS en Epic Games, ¿cómo descargarlos?

Epic Games es una empresas desarrolladoras más conocidas en la industria de los videojuegos. Esta organización se ha ganado el cariño de millones de ‘gamers’ gracias a títulos como es el caso de Fortnite.

Sin embargo, esta empresa también posee su propio launcher, a través del cual puede disfrutar de varios títulos en PC inolvidables para el mundo ‘gamer’.

De hecho, recientemente, Epic Games reveló una gran cantidad de descuentos y regalos imperdibles que aquí les contamos para que pueda aprovecharlos.

Catálogo completo de descuentos y juegos gratis de Epic Games

A día de hoy, es muy común en la industria de los videojuegos que cada vez más empresas y franquicias reconocidas brinden regalos a sus usuarios.

Muchas de estas organizaciones brindan la posibilidad a sus ‘gamers’ de aprovechar precios imperdibles que les permiten acceder a videojuegos que usualmente poseen un valor alto.

Claramente, Epic Games no es la excepción, y por ello, aquí les dejamos la lista completa de rebajas y regalos que presenta esta franquicia para sus usuarios:

– Dead Island 2 (gratis hasta el 22 de mayo)

– Happy Game (gratis hasta el 22 de mayo)

– The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – 15.452 pesos (80% de descuento)

– Outriders – 37.500 pesos (50% de descuento)

– Revival: Recolonization – 46.724 pesos (25% de descuento)

– Outriders Complete Edition – 74.750 pesos (35% de descuento)

– Expansión Worldslayer de Outriders – 46.000 pesos (20% de descuento)

– The Axis Unseen – 31.139 pesos (40% de descuento)

– Anvil Saga – 31.124 pesos (25% de descuento)

– Metal Mind – 26.109 pesos (30% de descuento)

– Looper Tactics Deluxe Edition – 24.709 pesos (30% de descuento)

– Reliefs The Time of the Lemures + Soundtracks – 24.709 pesos (30% de descuento)

– Immortal Life – 22.944 pesos (35% de descuento)

– Reliefs The Tiem of the Lemures – 21.769 pesos (30% de descuento)

– Los Pitufos 2: El prisionero de la Piedra Verde – 20.965 pesos (65% de descuento)

– Sin Slayers: Reign of the 8th – 20.749 pesos (50% de descuento)

– Organs Please – 20.299 pesos (30% de descuento)

– StarSim – 19.249 pesos (23% de descuento)

– EA Sports FC 25 – 83.999 pesos (70% de descuento)

– GTA V Enhanced – 59.950 pesos (50% de descuento)

¿Cómo descargarlos?

Cabe destacar que estos descuentos son para PC, y son solo algunos de las cientos de rebajas que brinda Epic Games para sus usuarios, los cuales pueden ser chequeados en su página oficial.

Si desea descargar estos juegos, puede hacerlo desde el launcher en su PC, donde verá la opción de instalarlos tras pagar el precio requerido.