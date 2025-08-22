El álbum de Metallica que cumple más de 15 años en el Billboard 200; hizo historia

Metallica, una de las bandas más influyentes en la historia del heavy metal, alcanzó un nuevo e impresionante récord con su álbum homónimo, conocido mundialmente como The Black Album.

El disco ha logrado mantenerse durante 800 semanas en la lista Billboard 200, un registro que pocos artistas han alcanzado y que confirma la relevancia y vigencia de este álbum más de tres décadas después de su lanzamiento.

Desde su debut en 1991, este álbum ha marcado un antes y un después no solo en la carrera de Metallica, sino en la música rock y metal en general. Canciones como Enter Sandman, The Unforgiven y Nothing Else Matters no solo se convirtieron en éxitos radiales en su momento, sino que han trascendido generaciones.

Disco de Metallica alcanza hito en Billboard 200

El Billboard 200 es una lista semanal que clasifica los álbumes más populares en Estados Unidos, considerando ventas físicas, descargas digitales y reproducciones en streaming. Permanecer en este ranking durante tanto tiempo no es fácil, pues implica que, semana tras semana, el disco sigue siendo consumido por un gran número de personas.

The Black Album debutó en el número uno del Billboard 200 el 31 de agosto de 1991, pocas semanas después de su lanzamiento el 12 de agosto de ese año. Desde entonces, ha regresado en múltiples ocasiones al listado, gracias a reediciones, aniversarios, giras y, sobre todo, al interés constante de nuevos y antiguos fans.

Al alcanzar las 800 semanas, el disco acumula más de 15 años de presencia total en la lista. Esto lo coloca junto a un grupo selecto de álbumes históricos que han logrado algo similar, como The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, Legend de Bob Marley and The Wailers o Greatest Hits de Journey.

Actualmente, The Black Album se encuentra en el puesto 185, una posición que, aunque no es la más alta, demuestra el gran impacto de este trabajo discográfico en la actualidad aún después de más de 30 años desde su lanzamiento.