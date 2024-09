La canción de Coldplay que revivió gracias a trends de TikTok, ¿por qué?

Las redes sociales se integraron a la rutina de las personas, tanto en ámbitos personales como profesionales. Siendo tan importantes que incluso pueden determinar las tendencias de música, vestuario y entretenimiento. Este ha sido el caso de Coldplay, agrupación británica que ingresó nuevamente a las listas de popularidad. Pero, lo sorprendente de esta situación es que se trata de un tema estrenado el 10 de julio del año 2000, que pertenece al debut de la agrupación. El trabajo musical recibió un Brit Award por Álbum Británico del Año, un Premio Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa y nominación al Premio Mercury.

En TikTok, el audio oficial de la canción cuenta con más de 1.3 millones de videos. Se ha utilizado para compartir momentos emotivos, como la celebración de logros personales o de pareja. Actualmente, la canción se encuentra en el puesto número 51 en la lista Billboard Global 200 y también acumuló 2.5 billones de reproducciones en Spotify.

¿Cómo se escribió Yellow, canción de Coldplay?

A continuación, le compartimos las declaraciones de Chris Martin, donde narra el origen de la canción.

“Aún recuerdo, era 1999, nunca habíamos grabado, para ser honestos. Tuvimos una sesión unos meses atrás y no salió bien. Esta iba a ser la decisiva.

Creo que no sabíamos absolutamente nada sobre los estudios Rockfield. Al llegar, nos habían dado seis meses para adaptarnos a la empresa discográfica, y ahora era su forma de decirnos que ya era momento de que hagamos que ocurra. Era como Hogwarts musical.

Nos enviaron para descubrir cómo lograrlo. Estábamos grabando una canción y decidimos salir a descansar un momento, y estaba tan hermoso. Los cuatro estábamos afuera y Ken, nuestro productor, dijo “Miren, arriba amigos. Miren las estrellas”, literalmente dijo eso.

La primera línea de la canción, y era asombroso, habíamos estado en Londres por cinco años. Así que habíamos visto humo. Esa frase se quedó en mi mente, y me puse a pensar como Neil Young canta sobre esas palabras, “estrellas”, haciendo una curva ahí.

Intenté tocar algo acústico, con un acorde en específico. Solo jugando y probando. Eran mis humildes inicios. Saqué el título de las Páginas Amarillas que estaba en un ángulo de 45 grados. Quería una palabra que sonará diferente, y ahí salió ‘yellow’.

Todos estaban viendo fútbol, les dije, “chicos, ¿qué les parece?”. Dijeron que estaba bien. Fui al baño, en el área de la sala, y salió el coro. La mayoría de nuestras canciones son sobre alguien o algo asombroso, puede ser una persona, una chica, un hijo, una entidad, o una forma figurativa de hablar sobre la Tierra. Siempre hablamos de ese amor y maravilla”.

Letra de Yellow, canción de Coldplay

Look at the stars

Look how they shine for you

And everything you do

Yeah, they were all yellow

I came along

I wrote a song for you

And all the things you do

And it was called Yellow

So then I took my turn

Oh, what a thing to have done

And it was all yellow

Your skin, oh yeah, your skin and bones

Turn into something beautiful

And you know, you know I love you so

You know I love you so

I swam across

I jumped across for you

Oh, what a thing to do

‘Cause you were all yellow

I drew a line

I drew a line for you

Oh, what a thing to do

And it was all yellow

And your skin, oh yeah, your skin and bones

Turn into something beautiful

And you know, for you, I’d bleed myself dry

For you, I’d bleed myself dry

It’s true

Look how they shine for you

Look how they shine for you

Look how they shine for

Look how they shine for you

Look how they shine for you

Look how they shine

Look at the stars

Look how they shine for you

And all the things that you do