Efemérides HOY: Brian May sacó su disco en solitario ‘Back To The Light’, ¿lo recuerda?

Back To The Light es el primer disco que lanza Brian May después de haberlo grabado 5 años atrás; el motivo del retraso se debía a problemas personales de Brian, como el divorcio con su primera esposa y la enfermedad de Freddie Mercury. Este fue se estrenó el 28 de septiembre de 1992, y se grabó de julio a noviembre de 1986.

En la fecha de su lanzamiento, el álbum fue un éxito, alcanzando el número 6 en las listas de álbumes de Reino Unido. Durante su presentación en abril de 1992 para el concierto tributo a Freddie Mercury, Brian logró que canciones como “Too Much To Love You” se posicionara en el puesto 5 en Reino Unido; además, “Driven by You” ya habrá alcanzado el puesto 6.

La vida de Brian durante la grabación

‘Back To The Light’ fue compuesto en un periodo en el que Brian pasaba por complicaciones; el disco muestra al guitarrista asumiendo ser el centro de atención con honestidad artística y, a esto se le suma la pérdida de su amigo y líder de Queen, Freddie Mercury, así como el cese temporal de las actividades de la banda. Por otro lado, estaba la separación con quien fue su primera esposa en 1988 y la relación con Anita Dobson, algo que lo convirtió en un receptor involuntario e inconsciente de la atención de los medios.

Rock y reflexiones

Los sencillos del disco le dan un sentido de sensibilidad y alcance al mismo. “The Dark” reconstruye la introspectiva de “We Will Rock You” de Queen, ascendiendo sinfónicamente previo a la canción que le da título al álbum y posiciona a May con sus coros y lo icónico de su guitarra.

“Love Token” es una de las canciones en las que Brian habla sobre mamá y papá, contando la historia de una ruptura con un fondo musical de blues y rock. “Nothin’ but Blue” tiene una co-acreditación con Cozy Powell y es el sencillo hermano de ‘Somewhere In Time’ del álbum The Drums Are Back, una canción que compuso a noche en que Freddy falleció.

En 2021 Brian May reeditó el disco, casi 30 años después de su lanzamiento oficial; este re establece como un testimonio íntimo del talento y la tenacidad del guitarrista. Para marcar la ocasión de la reedición, se encuentra disponible en una caja de edición de colección con un vinilo de color blanco, dos CDs, un libro, una lámina decorativa, una tarjeta de descarga y un broche; una edición que fue limitada con 1.000 copias.

Canciones del álbum