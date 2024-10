Queen, Linkin Park y más bandas de rock que lanzaron canciones tras la muerte de sus líderes

Tengo una relación de amor y odio con los lanzamientos póstumos. Esos discos son grabaciones inéditas que se publican tras la muerte de un cantante o integrante de una agrupación. Piensen en el que quieran, Michael Jackson, Nirvana, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Led Zeppelin, Los Beatles y montones más.

Hay una cantidad de grabaciones que han visto la luz tras la muerte de un integrante importante de una banda. En algunas circunstancias son discos que estaban listos para su publicación antes de la tragedia, otros cintas que milagrosamente en algún proceso de masterización fueron rescatadas y otros son sencillamente muchas ganas de hacer plata.



Unos de los que siento que fue muy valioso es el caso de ‘Sublime’ y su álbum homónimo de 1996 que incluye algunos de los mayores éxitos de la banda. Dice la leyenda que este disco originalmente se iba a llamar ‘Killin’it’. Sin embargo, la banda optó por cambiar el nombre ya que Bradley Nowell, vocalista, había muerto de sobredosis antes de su publicación

‘Made in Heaven’ de Queen fue otro lanzamiento póstumo supremamente acertado. El sencillo que le da nombre al disco fue escrito por Roger Taylor, baterista de Queen, para ‘The Cross’, su proyecto musical aparte de la banda, y había sido lanzado en 1988, para los que escuchamos a Freddie cantar «This could be heaven for you and for I, this could be heaven for everyone», lo agradecemos.

Mother Love Bone, una de las bandas más importantes de la escena musical de Seattle, clave en el desarrollo del grunge, publicó su debut tras la muerte de su vocalista Andy Wood. Él era el líder de la banda y además de ser una figura supremamente carismática, era ya un icono en la movida musical de la ciudad. Este álbum fue la única publicación de Mother Love Bone.

En cuanto a lanzamientos más contemporáneos, no hace mucho tuvimos ‘Lost’, un sencillo de Linkin Park grabado originalmente en el 2003 para el álbum ‘Meteora’, pero que vio la luz veinte años después de su grabación para el aniversario del álbum mencionado. Mi primer pensamiento con este sencillo fue ¿para qué lanzar una canción que no fue considerada lo suficientemente buena para el disco hace 20 años, pero ahora si?

Es cierto que Chester se fue muy temprano, pero ¿qué pensaría él al respecto? La pregunta evidentemente no tiene respuesta, la canción personalmente me gustó, la voz de Chester está perfectamente grabada y no es una cinta en mal estado que te haga pensar ¿Qué necesidad? Como si lo he pensado con algunas grabaciones de Kurt Cobain que se han hecho públicas, pero ¿a usted qué le parece?





En el caso de los Beatles ya hemos recibido grabaciones póstumas en ocasiones previas, una de ellas fue ‘Free as a bird’ una canción que fue incluida en el álbum ‘Anthology’ de los Beatles publicado en 1995. Este disco contaba con la voz de John Lennon, asesinado años atrás, y más recientemente ‘Now and then’ que cuenta no solo con la voz de Lennon, sino además con la guitarra de George Harrison, otra figura de este legendario cuarteto que ya no nos acompaña.

El lanzamiento de este sencillo tuvo su discusión online. En esos debates en algunas ocasiones se olvida el significado que tiene la música para la gente, y en el caso de los Beatles no estamos hablando de una banda que necesite fama, dinero, nombre, o controversia. Esta es la agrupación más importante de la historia y el hecho de que hayan decidido hacerlo, desde mi perspectiva, es una labor de amor, y un acontecimiento musical de nivel mundial.



Curiosamente, cuando me senté a escribir este artículo, salió el primer sencillo de ‘Marciano 2001’. El disco inédito del difunto vocalista de los Enanitos Verdes y que llevaba dos décadas almacenado y que su hijo Javier, anunció finalmente vería la luz. El primer sencillo del disco es ‘Para mal, para bien’, y creo que la importancia de esta canción está al ver el video, que me ayudó a entender muchas cosas sobre lo que estaba escribiendo.



Es imposible escribir un artículo que abarque la cantidad de discos póstumos que se han publicado, y varias veces he dicho en Radioacktiva cómo algunas decisiones frente al catálogo de artistas como Prince, se debieron respetar y no hacer públicas las grabaciones que el artista en vida nunca quiso dar a conocer.

Sin embargo, el otro lado de la experiencia, puede ser muy diferente, canciones que nunca se hubieran lanzado, discos que jamás hubiéramos escuchado, bandas que jamás hubiéramos conocido o procesos de los que no hubiéramos formado parte. ¿Usted está a favor o en contra de los lanzamientos póstumos?

Por: Julio César Escovar