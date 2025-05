¿Freddie Mercury tuvo una hija? Biografía del cantante revelaría pruebas y detalles inesperados

Freddie Mercury es una de las mayores figuras en la historia del rock. Este cantante fue capaz de enamorar a millones de personas gracias a su voz y a su talento indudable y demostrado en una banda como Queen.

Particularmente, este artista tuvo una vida llena de hechos históricos. Esto tanto para la industria para el rock como género de manera destacada, entre las décadas de los ’70’s y los 90’s.

Sin embargo, recientemente se habría revelado una nueva que sorprendió a muchos. Allí se narra un momento que muy pocos habrían conocido sobre la vida de Freddie Mercury.

A lo largo de la historia, Freddie Mercury ha sido el protagonista de varios relatos, y de una amplia cantidad de hitos en la música.

La vida de Freddie Mercury, aunque fue relativamente corta, tiene una gran cantidad de biografías y momentos destacados, los cuales fueron grabados para la historia.

Pero, recientemente uno de estos relatos fue liberado una vez más, dentro de un libro llamado ‘Love, Freddie’ por Lesley-Ann Jones.

En esta biografía se narrarían hechos de la vida de Mercury. Algunos de la década de los ’70’s, en una época clave para su vida.

Entre los detalles que serían revelados en este libro, está el hecho de que Freddie habría tenido una hija, en una aventura que tuvo con una mujer para aquella época.

Esta hija del cantante, sería reconocida en su círculo como B. De hecho habría tenido una relación cercana con el vocalista hasta su fallecimiento.

Claramente, esto, por el momento, se trata de una especulación que no ha sido confirmada. Aún así dicha biografía narra de manera detallada este hecho gracias a varios diarios que escribió en la época Mercury, que él mismo entregó a la escritora.

En sus redes sociales, Lesley-Ann Jones ha dejado en claro que ‘B’ no buscaría ningún tipo de beneficio económico, e incluso, su historia estaría sujeta a pruebas.

.. and to those insisting Freddie Mercury's diaries were 'faked with AI', that his daughter 'doesn't exist' & that I've made the whole thing up: wait & see! His true story, told in his own words, is incredible. I love him all the more for it. You will too. ❤️👑🌟