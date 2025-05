Esta canción de Queen era la favorita de Brian May: se convirtió en un éxito histórico

Queen es una de las bandas más grandes en la historia del rock. Esta agrupación se ha convertido en una una parte inolvidable tanto del género, como de la música en general gracias a su talento indudable y brillante.

Particularmente, varias de las canciones que lanzó esta banda quedaron tatuadas en la memoria de amantes del rock, quienes consideran sus composiciones inolvidables.

Sin embargo, hay una canción que acabó por ser la favorita de Brian May, guitarrista de la banda, quien la nombró como un éxito enorme.

La canción de Queen favorita de Freddie Mercury

Queen ha logrado acumular historia de forma imparable en todo el mundo. Tanto por su imagen como banda, como por sus lanzamientos, millones de personas conocen a esta banda.

De manera particular, esta agrupación ha brillado en la industria musical, e incluso en el cine, donde sus canciones son pieza inolvidable del mundo.

Destacadamente Queen posee éxitos que brillan en lo más alto de la historia del rock, como es el caso de ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We Will Rock You’ o ‘Killer Queen’.

Sin embargo, hay una canción que acabó por encantar a Brian May, y que se sale de las elecciones cotidianas realizada alrededor del grupo.

La canción de Queen favorita de Brian May es, nada más y nada menos que, ‘Made In Heaven’. Este éxito, aunque no es parte de lo usual de la banda, posee una popularidad reconocida en el género.

Esta canción fue lanzada por Freddie Mercury inicialmente, desde su álbum ‘Mr. Bad Guy’, pero, tiempo después fue agregada al catálogo de la agrupación.

La composición de esta canción fue hecha por Freddie Mercury, y tiempo después daría el nombre al único álbum que lanzó Queen tras el fallecimiento de este histórico cantante.

Según May, esta canción habla sobre alcanzar lo que quieres en la vida. Incluso llega a ser una de las composiciones más grandes y emocionales de Queen.

De acuerdo al histórico guitarrista es una canción que posee gran esencia de lo que es Queen, por lo que es una auténtica definición de lo que fue la banda.

Por esto, ‘Made In Heaven’ es una gran canción que acabó por ser de las más destacadas de dicha banda, y también la favorita de Brian May.