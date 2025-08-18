¿Bohemian Rhapsody? La canción de Queen ‘perfecta’ para empezar a escuchar esta banda

Queen es una de las bandas más grandes en la historia del rock. La agrupación de Freddie Mercury fue capaz de construir un legado que se ha mantenido de manera imborrable por largas décadas en todo el mundo.

Gracias a la potencia vocal de su líder y al talento musical de sus demás miembros, esta banda llegó a acumular himnos en su repertorio, con un sonido inconfundible.

Sin embargo, en caso de que no sea fan de esta agrupación, pero quiera entrar al universo de ‘la reina’, les recomendaremos una canción que es ideal para empezar a escucharla.

La canción ‘perfecta’ para empezar a escuchar Queen

Queen es uno de los nombres más legendarios en la historia del rock. Para nadie es un secreto que la figura de Freddie Mercury es de las más representativas de la música, y así también lo ha acompañado la que fue su banda.

Para la década de los ’80’s esta banda estaba consolidada como una de las gigantes en la industria, y así ha podido mantenerse incluso a pesar de su retiro.

Luego del fallecimiento de Freddie Mercury en 1991, muchos pensaban que la popularidad de Queen bajaría. Sin embargo, a pesar de que esta banda dejó de mantenerse en activo, sigue con un legado destacado.

Canciones como ‘We Will Rock You’, ‘Bohemian Rhapsody’ o ‘We Are The Champions’ dejaron de ser himnos generacionales, para convertirse en parte infaltable de la historia de la música.

No obstante, aun hay gente que no se considera fan de Queen, en caso de que sea uno de ellos, les recomendaremos una canción ideal para entrar al mundo de esta banda.

En este caso la elección es, nada más y nada menos que, ‘Don’t Stop Me Now’, un éxito que fue lanzado en 1979.

Esta canción brilló en ‘Jazz’, el séptimo álbum de la banda, gracias a un estilo dinámico en el sonido de Queen.

De manera particular, esta canción brinda un significado motivador, en el que el protagonista se siente imparable. Esto puede llevarlo a sentirse atraído por la idea de escuchar nuevas canciones de Queen.

Sin lugar a dudas, esta es solo una pequeña pieza dentro de la discografía de Queen, por lo aquí también le recomendamos 5 canciones de la banda que salen de lo común.

– ‘Hammer To Fall’

– ‘Keep Yourself Alive’

– ‘Killer Queen’

– ‘The Millionaire Waltz’

– ‘Spread Your Wings’