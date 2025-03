La canción de Europe que probablemente esté cansado de escuchar y debería darle otra oportunidad

Es muy probable que cuando usted escuche las primeras notas del teclado del intro de ‘The final Countdown’, la canción de Europe, se pase de inmediato de emisora o si la escucha en algún lugar llámese bar, restaurante o centro comercial, diga, y en voz alta, frases como: “me tiene mamao esa canción”, “Ay! No, que pereza esa canción”, ¡“! no más esa canción!, es que está muy trillada” y es comprensible.

Para analizar este fenómeno, que ocurre con muchas más canciones, canciones que ya la gente no soporta escuchar, en las que usted se encontrará con títulos diversos como: ‘Hotel California’, ‘Stairway to Heaven’, ‘Sweet Child o Mine’, ‘Jump’ de Van Halen, entre muchas otras, es necesario que vayamos al año de 1986.

La jungla musical en la que habitábamos en ese año en Colombia y las pocas emisoras anglo que teníamos en nuestros radios, era bien interesante, variada, divertida, fina, bien hecha, ¡no todas pues! Pero sí la mayoría, a continuación, voy a darles suficientes ejemplos.

Cabe aclarar que estos ejemplos, sobre todo los que califico con epítetos de grandeza, son desde mi universo, que puede que muchos de ustedes no compartan. Empecemos pues.

La radio, que es mi vida, era bien especial, ese año en Medellín teníamos dos emisoras referentes, Veracruz estéreo 98.9 y Radio musical, de la cadena Todelar; Super estéreo 92.9 no llegaría hasta 1987.

En esas dos emisoras, sobre todo en Veracruz, sonaban canciones como estas:

‘(I Just) Died in Your Arms’ – Cutting Crew

‘(You Gotta) Fight for Your Right (to Party)’ – Beastie Boys

‘All I Wanted’ – Kansas

‘Amanda’ – Boston

‘Come Go With Me’ – Exposé

‘Dancing On The Ceiling’ – Lionel Richie

‘Danger Zone’ – Kenny Loggins

‘Talk dirty to me’- Poison

‘Don’t Dream It’s Over’ – Crowded House

‘Don’t Get Me Wrong’ – Pretenders

‘Nobody´s fool’– Cinderella

‘Everybody Have Fun Tonight’ – Wang Chung, paremos ahí, porque se haría eterna la lista.

En esa jungla musical coexistían en paz diferentes géneros musicales, el pop, el rock, el new wave, el dance y hasta el rock duro, mezclados. Además, con algunos artistas que tenían elementos de jazz en sus canciones, una absoluta maravilla la radio que nos tocó.

En ese universo musical existente en 1986, se escuchaban variadas bandas de rock duro (aquí no decimos glam), como Poison, Van Halen, Scorpions, Cinderella, Bon jovi y una banda llegada de Suecia, Europe.

El álbum con el que conocimos a Europe, el ‘Final Countdown’, contrario a lo que muchos piensan, no es su primer trabajo, es el tercero. Resumiendo, Europe fue una banda que se ganó un concurso de bandas de rock en Suecia y el premio fue la publicación de su primer disco, que terminaron siendo dos, ‘Europe’ y ‘Wings of Tomorrow’.

El sonido era más el de una banda pisando los terrenos del rock progresivo con una propuesta bien hard rock, y muy poco comercial, es decir, rock hecho para conocedores.

Los primeros acercamientos en búsqueda de un sonido más comercial se hicieron a través de algunos productores, se contactaron a un par de reconocidos nombres, Dieter Dierks, eterno productor de Scorpions, y Bruce Fairbairn, productor de Bon jovi. Pero, la banda se decidió por el productor estadounidense Kevin Elson, quien había trabajado con bandas como Journey y Lynyrd Skynyrd.

En una charla con Joey Tempest, vocalista y compositor de Europe, le pregunté: ¿el sonido y el look de Europe en el ‘Final Countdown’, es una respuesta a lo que estaba haciendo Bon jovi? Lo que quería saber, era si ese movimiento era premeditado, el de sonar y verse como Bon jovi o si, por el contrario, fue algo casual, provocado por lo que sonaba en ese 1986 y por el feeling que tenían muchas bandas de hard rock en ese momento en la historia.

Tempest me dijo lo siguiente, palabras más, palabras menos: “fue casual, fue algo que nació de lo que estábamos viviendo y no solo nosotros, buena parte del planeta también, ese momentum fue el que nos llevó a hacer lo que hicimos en ese disco”.

Además, agregó: “nosotros no conocíamos a ninguno de Bon jovi, tal vez nos los topamos un par de veces en algunos festivales en Europa, pero nada más, el tema es que ellos crecieron escuchando la misma música que nos gustaba a nosotros de muchachos. Es decir, teníamos el mismo background, y ese background es el que de alguna manera determina tu estilo como músico y también el de la banda a la que perteneces”

Lo cierto es que ese álbum estalló de una manera impresionante, pero se tomó su tiempo, salieron a promocionarlo en Europa, antes de que el disco estuviera listo, grabaron algunos de esos shows y ese fue el material para el primer video promocional, que se esperaba fuera rotado en MTV. ‘The final Countdown’ no fue la primera canción seleccionada para que fuera el primer sencillo, pensaron en lanzar primero ‘Rock the Night’, pero la disquera Epic records fue quien sugirió que debería ser ‘The Final Countdown’ y así fue.

¿Cómo nació ‘The Final Countdown’?

La canción ‘The Final Countdown‘ nació de un riff de teclados que Tempest compuso entre 1981-82,​ en un sintetizador Korg Polysix que había tomado prestado de Michaeli. No fue hasta 1985, que el bajista John Levén le sugirió que escribiera una canción basada en ese riff. Las letras fueron inspiradas en la canción de David Bowie ‘Space Ordity’.

Regresemos ahora al primer párrafo de este escrito. La canción sí está trillada y gastada y no solo por la radio, por la televisión también. Pero no solo el video, desde que salió, muchos noticieros y programas deportivos la usaron para musicalizar sus notas.

¿Pero saben qué? Es una gran canción, toda, la estructura, el comienzo, la entrada full de la banda, la letra, las voces, las guitarras, incluido el solo de guitarra de John Norum, la batería, el teclado, los coros, todo, es una muy buena canción.

Yo era de los que la quitaba cada que comenzaba, hasta que una vez en un bar en Medellín, acompañado de un amigo, el baterista de Ekhymosis, Mauricio Estrada, hace unos tres meses, la canción comenzó a sonar. Y él me vio la cara y me dijo: “¿Hace cuánto que no la escuchas de verdad? Es una gran canción, escucha la batería, los cambios, la dinámica, el solo de guitarra, todo, es muy buena”.

Así lo hice, y sí, es una gran canción que salió en el momento preciso, o como dicen los gringos “at the right place, at the right time”.

Rock n’ roll forever my Friends!