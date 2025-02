¿Qué es ‘Sweet Child O’ Mine’? El significado de la histórica canción romántica de Guns N’ Roses

‘Sweet Child O’ Mine’ de Guns N’ Roses es, sin duda alguna, una de las canciones más históricas de todo el género rock. Esta balada romántica ha conquistado el gusto musical y los corazones de millones de personas.

Esta es una de las canciones con las que Guns N’ Roses se dio a conocer ante el mundo, y aun a día de hoy es considerado un éxito inolvidable de la banda, y del rock como estilo sonoro.

Por ello, aquí les contamos la historia y el significado de esta gran balada que, para muchos, es la más reconocida de las últimas décadas.

El ‘Appetite for Destruction’, un gran disco debut

Las raíces de Guns N’ Roses se empezaron a asentar en 1985, aquel año la agrupación juntó poco a poco sus piezas y empezó a cocinar algo grande que vería fruto 2 años después.

Justamente en 1987, Guns N’ Roses puso a temblar el mundo con su sleeze rock de la mano de un Axl Rose inolvidable, y compañeros de talento rebosante como lo fueron Duff McKagan, Slash, Izzy Stradlin y Steven Adler.

El resultado de ese trabajo fue, nada más y nada menos que, el ‘Appetite for Destruction’, uno de los álbumes debut más exitosos en la historia de la música.

A pesar de tratarse de una agrupación que apenas daba sus primeros pasos en la industria, el álbum dejó himnos trascendentales.

‘Welcome to the Jungle’, ‘Sweet Child O’ Mine’, o ‘Paradise City’ son solo algunos de ellos, donde Axl y compañía brillaron.

Justamente el segundo de ellos fue uno de los más exitosos, no solo de su carrera, sino de la historia del rock en general.

Esta balada brindaba una gran suavidad al estilo de Guns N’ Roses, sin abandonar el rock, pero también guardaba un significado oculto.

Claramente esta canción es sumamente romántica. Sin embargo, lo que pocos conocen es que esconde una historia de amor por parte de Axl Rose.

El autor de esta canción unió la melodia con un poema que había escrito para uno de sus primeros grandes amores, Erin Everly, una modelo que también sería su primera esposa.

La canción en su título se traduce como ‘Dulce Niña Mía’, y su letra tiene varias referencias que resultan una oda al amor, y al aspecto físico de su pareja.

Para mayor entendimiento, aquí les dejamos la letra en español de este clásico del rock.

La letra en español de ‘Sweet Child O’ Mine’ de Guns N’ Roses

Ella tiene una sonrisa que parece recordarme las memorias de la infancia

Donde todo era fresco

Como el brillante cielo azul

A veces, cuando veo su cara

Ella me lleva a ese lugar especial

Y si la miro por mucho tiempo

Probablemente, me rompería y lloraría

Oh, oh, oh, mi dulce niña

Oh, mi dulce amor

Ella tiene ojos como los cielos más azules

Como si pensaran en la lluvia

Odio mirar dentro de esos ojos

Y ver una pizca de dolor

Su cabello me recuerda a un refugio acogedor

Donde me escondía cuando era niño

Y rezaba para que el trueno y la lluvia

Pasaran por mí en silencio

Oh, oh, oh, mi dulce niña

Mi dulce amor

Oi dulce niña

Ooh, sí, sí

¡Ooh! Mi dulce amor!

¿A dónde vamos?

¿A dónde vamos ahora?

(se repite)

Dulce niña

Mi dulce niña