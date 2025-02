La banda de rock que más ha hecho conciertos en toda la historia; sigue vigente

Los conciertos son sin lugar a duda una de las mejores experiencias a la hora de disfrutar de la música en vivo. En estos espacios, los artistas y bandas no solo sacan a flote su potencial, sino que además logran conectar de una manera inigualable con su fanaticada.

La importancia de los conciertos para cualquier artista o banda radica en que, a través de estos espacios, es posible expandir su alcance y ganar nuevos seguidores. De hecho, en el mundo del rock, muchas agrupaciones han conseguido gran popularidad debido a sus impactantes presentaciones en vivo.

En la historia del rock, muchas bandas han basado su éxito en la constancia de sus giras. A lo largo de los años, algunas agrupaciones han recorrido el mundo en innumerables ocasiones, llevando su música a millones de personas y protagonizando shows que han dejado una huella imborrable en el género.

¿Cuál es la banda que más conciertos ha hecho?

Determinar con exactitud cuál es la banda que más ha hecho presentaciones en vivo no es tarea sencilla. Muchas agrupaciones comenzaron su trayectoria tocando en pequeños bares y escenarios sin llevar un registro oficial. Sin embargo, según un informe publicado por Far Out Magazine, una legendaria banda de rock se ha consolidado como la que más conciertos ha ofrecido a nivel mundial: los Rolling Stones.

De acuerdo con registros oficiales, la banda británica ha realizado 51 giras mundiales, superando a otros artistas icónicos del género como Bod Dylan, con 47 giras y Elton John, con 44. Asimismo, otras bandas que resaltan son Kiss y Led Zeppelin, cada una con 31 tours mundiales registrados.

Mick Jagger, Keith Richards y el resto de los miembros de los Rolling Stones han demostrado que el tiempo no es un obstáculo cuando se trata de la pasión por la música. Con una carrera que abarca décadas, han logrado mantenerse vigentes y seguir llenando estadios alrededor del mundo.

Lo más impresionante de este dato es que los Rolling Stones siguen vigentes en la actualidad, lo cual les permite seguir sumando más conciertos a su extensa lista. Asimismo, la banda no para de sorprender a sus fanáticos con nueva música y como prueba de ello está su último álbum Hackney Diamonds, lanzado en octubre de 2023.