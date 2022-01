El famoso concierto en la azotea de The Beatles llegará a los cines en formato IMAX

El famoso concierto de The Beatles en la azotea de Apple Corps, realizada el 30 de enero de 1969, se proyectará en formato IMAX.

The Beatles: Get Back – The Rooftop Concert se estrenará el 30 de enero, cuando se cumplen 53 años la última presentación de la banda británica.

The Beatles: Get Back, datos que deberías revisar antes de ver el documental

Disney quería censurar algunos detalles de ‘The Beatles: Get Back’

El largometraje está relacionado con la serie documental ‘Get Back’, de Peter Jackson, que muestra la preparación de este último show como banda y detalles inéditos del cuarteto de Liverpool.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Beatles (@thebeatles)

La banda había pensado en otros lugares para realizar este concierto, entre las locaciones estaban las pirámides de Egipto y el monte Everest. Finalmente escogieron la azotea de Apple Corps para presentarse por primera vez desde 1966.

La película estará disponible, por ahora, en salas IMAX de Estados Unidos. También lo lanzarán en formatos DVD y Blu Ray a partir del 8 de febrero.