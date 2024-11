Esta fue la banda de rock que hizo el primer concierto en un estadio ¿En dónde fue?

En los últimos años, los conciertos en estadios se han convertido en uno de los eventos más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Estos espectáculos reúnen a miles de fanáticos, quienes llenan estos enormes recintos para disfrutar de una experiencia única al ver a su artista favorito en vivo.

Asimismo, realizar un concierto en un estadio también se ha convertido en una de las metas más perseguidas y anheladas por los mismos artistas. Cantar en un recinto de gran capacidad representa un gran impacto para la carrera artista del cantante y/o la banda y lo consolida como una figura de alcance global.

Actualmente, los artistas están anunciando giras mundiales en las que incluyen presentaciones en los estadios más importantes. Llenar un recinto de tal magnitud representa un gran logro para el cantante y es el espacio perfecto para demostrar su talento en vivo, así como para expandir su música.

Aunque en la actualidad es normal que los artistas y/o bandas se presenten en numerosos estadios a nivel mundial, lo cierto es que hubo una banda de rock que fue la primera en realizar una presentación en vivo en un espacio de tal magnitud.

¿Cuál fue la banda que hizo el primer concierto en un estadio?

El 15 de agosto de 1965, Los Beatles marcaron un hito en la historia de la música al realizar el primer concierto masivo en un estadio. Fue en el Shea Stadium de Nueva York, como parte de su gira “The Beatles’ 1965 USA Tour”.

En aquel entonces, la banda de Liverpool se presentó frente a 55.600 fanáticos, una cifra récord para la época. Durante el show, los Beatles tocaron un set de 12 canciones, entre las que se encontraban “Ticket to Ride”, “Help!”, “Can’t Buy Me Love” y “Twist and Shout”.

Según documentó el portal Indie Hoy, sobre este concierto, el promotor Sid Bernstein expresó que: “Más de 55.000 personas vieron a Los Beatles en el Shea Stadium. Ganamos 304.000 dólares, la mayor en cifras brutas nunca antes vistas en la historia de las empresas de espectáculo”.

Este concierto no solo marcó el inicio de una nueva era para las presentaciones en vivo, sino que también reflejó el impacto global que tenían Los Beatles en aquella época. Además, marcó el inicio para que otros artistas se atrevieran a realizar shows en vivo en los estadios.