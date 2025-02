Estas son las mejores películas sobre conciertos de rock, según Rolling Stone ¿Ya las vio?

Para los amantes del rock, ir a los conciertos es quizá unas de las mejores experiencias. Estos espacios permiten disfrutar de la música de una forma inigualable, siendo el momento perfecto para que los fanáticos se conecten con su artista o banda favorita.

Durante un concierto, especialmente de rock, los artistas y bandas sacan a relucir lo mejor de sí mismos para que sus fanáticos disfruten de una experiencia que va más allá de escuchar una simple canción.

Un buen concierto de rock es una experiencia sensorial única que suele ir acompañada de luces, guitarras fuertes, baterías potentes y voces que parecen traspasar el tiempo. Sin embargo, no siempre es posible estar en primera fila para ver a las bandas favoritas, y ahí es donde el cine se convierte en la mejor alternativa.

Las mejores películas de conciertos de rock

Las películas de conciertos han logrado capturar la magia de estos eventos, permitiéndole a los fanáticos revivir presentaciones legendarias o descubrir lo que hay detrás de los escenarios. Algunas de estas películas son registros fieles de concierto inolvidables, mientras que otras combinan lo documental con la narrativa cinematográfica.

Gracias al cine, es posible revivir al icónico Jimi Hendrix incendiando su guitarra en Monterey, la épica despedida de The Band en The Last Waltz, o la presencia de David Byrne en Stop Making Sense.

Para los amantes del rock, la revista Rolling Stone realizó un listado con las 10 mejores películas de conciertos que permitirán revivir los mejores shows de este género y transportarse a momentos épicos en la historia de la música.

10. URGH! A MUSIC WAR (1981)

Un testimonio de la escena punk y new wave de los años 80, con presentaciones de The Police, Dead Kennedys, Devo y muchos más.

9. LED ZEPPELIN: THE SONG REMAINS THE SAME (1976)

Una combinación de imágenes en vivo de Led Zeppelin en el Madison Square Garden y secuencias oníricas que reflejan la grandeza de la banda.

8. BEASTIE BOYS: AWESOME! I FUCKIN’ SHOT THAT! (2006)

Filmado desde la perspectiva de 50 fanáticos en un show de los Beastie Boys, logrando una experiencia caótica y electrizante.

7. GIMME SHELTER (1970)

Más que un concierto, este documental muestra el caótico festival de Altamont en 1969 y el trágico desenlace que marcó el fin de la era hippie.

6. BOB DYLAN: DON’T LOOK BACK (1967)

Sigue a Bob Dylan en su gira por el Reino Unido en 1965, mostrando un retrato crudo e íntimo del legendario músico.

5. WOODSTOCK (1970)

El documental definitivo sobre el mítico festival de 1969, con actuaciones de Santana, Jimi Hendrix, Janis Joplin y The Who.

4. MONTEREY POP (1968)

Captura el icónico festival de Monterey de 1967, con actuaciones de Hendrix, Janis Joplin y Otis Redding.

3. THE LAST WALTZ (1978)

Una de las películas de conciertos más célebres, que documenta el concierto de despedida de The Band con invitados de lujo como Bob Dylan y Neil Young.

2. PRINCE: SIGN “O” THE TIMES (1987)

Un espectáculo visual y musical donde Prince despliega todo su talento con una gran producción.

1. TALKING HEADS: STOP MAKING SENSE (1984)

Considerada la mejor película de conciertos de la historia, con una puesta en escena innovadora y una interpretación memorable de Talking Heads.