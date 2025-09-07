La banda de metal que hizo la gira más ‘intensa’ en el mundo: visitaron todos los continentes y solo cancelaron 3 shows

El metal ha contado con una cantidad enorme bandas capaces de llenar estadios alrededor del mundo. Agrupaciones como Metallica o Megadeth han protagonizado giras imperdibles con conciertos brillantes en todo el planeta.

Muchas han quedado en los libros de la historia, incluso con videos o películas temáticas que resultan inolvidables para sus fanáticos.

Sin embargo, en este caso les hablaremos de una en específico que, para muchos, es la más intensa en el mundo del metal, con una cantidad brillante de conciertos.

La gira más ‘intensa’ de todo el metal

Para nadie es un secreto que un concierto de metal es de las mejores experiencias para los amantes del género. Varias bandas dejan alma, vida y corazón sobre los escenarios para deleitar a sus fans.

Gracias a la gran cantidad de energía que gastan las bandas en estos eventos, para muchos fans es notable cuando las agrupaciones mantienen la calidad a lo largo de las giras.

De hecho, varias bandas han recibido halagos por esto, como es el caso de Metallica, Iron Maiden, o más grupos, e incluso, una de ellas protagonizó la que, para muchos, es la gira más intensa en la historia del metal.

Se trató de, nada más y nada menos que, ‘World Slavery Tour’, una gira histórica para esta banda, la cual tuvo lugar entre 1984 y 1985.

Esta gira recorrió todos los continentes, y solo tuvo la cancelación de 3 shows de 1933 que tuvieron lugar desde Varsovia hasta Irvine, California.

Miembros de la banda de la talla de Steve Harris aseguraron que esta fue la mejor época de Iron Maiden, mientras que Bruce Dickinson pensó que esta gira nunca terminaría.

El setlist que tocó la banda durante esta gira fue planteado de la siguiente manera:

Aces High 2 Minutes to Midnight The Trooper Revelations Flight of Icarus Rime of the Ancient Mariner Losfer Words (Big ‘Orra) Powerslave The Number of the Beast Hallowed Be Thy Name 22 Acacia Avenue Iron Maiden Run to the Hills Running Free Sanctuary

Indudablemente este recorrido demuestra la gran pasión de Iron Maiden desde los escenarios, además de la energía de una de las bandas más grandes del metal.