Revelan nueva fecha para concierto de Avenged Sevenfold en Colombia: ¿cuánto falta?

Avenged Sevenfold oficializó su reprogramación en Colombia. Luego de haber tenido que reprogramar su gira por Sudamérica, la banda confirmó una nueva tanda de fechas, y Bogotá dice presente nuevamente.

Los fanáticos de esta agrupación se llenaron de decepción hace muy pocos días luego de que se revelara la cancelación de la banda a su gira por el continente.

Esto se debió a afectaciones de salud por parte del vocalista de la agrupación. Sin embargo, los seguidores de Avenged Sevenfold ya pueden marcar la fecha en su calendario.

Revelan nueva fecha de Avenged Sevenfold en Colombia

Avenged Sevenfold ha sido una de las bandas más destacadas de la industria musical, gracias a varios éxitos y a un estilo inolvidable para sus fans.

Esta pasión ha trascendido por varias partes del mundo, incluida, por supuesto, Sudamérica, donde la banda reveló un nuevo tour por el continente.

La cita de esta agrupación estaba confirmada para llevarse a cabo en este mes de octubre, pero dificultades en la garganta de M. Shadows obligaron a cancelar.

Según reveló el cantante hace pocos días a través de un video en redes sociales, surgió un hematoma en su garganta, lo que dificulta su capacidad de poder cantar.

Claramente este hecho llenó de tristeza a quienes contaban los días para poder ver a la banda en Bogotá. Sin embargo, la fecha ya fue reprogramada para la alegría de todos los amantes de esta agrupación en el país.

A través de redes sociales, Avenged Sevenfold reveló que la banda llegará a Bogotá en el año 2026, y su fecha será el 20 de enero, solo 2 días antes del histórico show que también prepara My Chemical Romance en la capital.

Esta fecha implica una larga espera, pero asegura que los fanáticos finalmente puedan presenciar toda la energía y los éxitos del ‘Life is but a dream… Latin America Tour’.

Desde Páramo Presenta revelaron que las entradas válidas para la fecha original también funcionarán para la nueva cita, la cual contará además con la presencia de Mr. Bungle.

Este show tendrá lugar en el Movistar Arena en lo que será, sin lugar a dudas, uno de los conciertos más grandes del metal en Colombia en el inicio de 2026.