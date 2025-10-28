En más de seis décadas de carrera, los Rolling Stones han dejado un legado que ha marcado la historia del rock. Con himnos como ‘Paint It Black’, ‘Sympathy for the Devil’, ‘Angie’ o ‘Start Me Up’, el grupo trascendió modas y épocas, convirtiéndose en un fenómeno cultural que sigue lanzando discos a sus más de 80 años.

Sin embargo, ni siquiera una banda con su trayectoria está exenta de arrepentimientos. Así como otras leyendas del rock han afirmado que muchas de sus creaciones más grandes no son de su agrado. Keith Richards, se unió al club y reveló que hay una canción del catálogo de los Stones que preferiría no haber grabado.

¿Cuál fue la canción que Keith Richards preferiría no haber grabado?

Se trata ‘Get Off of My Cloud’ que fue Lanzada en 1965 como sucesora del éxito mundial ‘I Can’t Get No Satisfaction’. La canción nació bajo una fuerte presión comercial que le estaban ejerciendo al grupo para lograr posicionarse como una de las mejores bandas del mercado.

En una reciente entrevista, Richards confesó que fue una canción escrita a contrarreloj, impulsada más por la necesidad de entregar otro número uno que por la inspiración artística que caracterizaba a la banda. “Era gente golpeando nuestra puerta pidiendo un nuevo sencillo”, comentó en la entrevista.

A pesar de convertirse en un éxito internacional que alcanzó los primeros lugares en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, el guitarrista expresó que el tema carece de autenticidad. “Fue apresurada e innecesaria”, dijo con franqueza, mostrando una mirada crítica sobre la etapa de mayor popularidad de los Stones.

Para su sorpresa, ‘Get Off of My Cloud’ sigue siendo una de las canciones más reconocidas de la banda. Para muchos fanáticos, representa el sonido rebelde de una generación; para Richards, en cambio, es un recordatorio de cómo la presión del éxito puede alterar la esencia creativa de un artista.

Escrito por: Stefania Torres

