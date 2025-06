Mick Jagger es, sin lugar a duda, uno de los artistas más icónicos del rock y de la música en general. El cantante británico se convirtió en un ícono cultural y es conocido mundialmente por ser el líder y vocalista de la legendaria banda The Rolling Stones.

Su gran presencia escénica, su distintiva voz y larga trayectoria llevó a Mick Jagger a convertirse en uno de los músicos más admirados y respetados a nivel mundial. Junto a su banda, el artista británico ha cosechado un sinfín de éxitos entre los que se destacan “Paint It Black” y “(I Can’t Get No) Satisfaction”.

Debido a su larga trayectoria y gran talento musical, Mick Jagger y los Rolling Stones son considerados como pioneros del rock. De hecho, su legado ha influido en la conformación de otras agrupaciones del género.

A lo largo de su carrera, el artista británico no solo ha sido el alma de los Rolling Stones, sino también un crítico respetado de la industria musical. En diversas ocasiones, Jagger ha dado su opinión sobre diversos aspectos de la música en general.

La canción de rock que Mick Jagger considera perfecta

En una entrevista con la revista Rolling Stone, Mick Jagger reveló cuál es, en su opinión, una de las canciones de rock que más se acerca a la perfección. Al respecto, el músico nombró a “Every Breath You Take” de The Police como la canción ‘perfecta’.

Lanzada el 20 de mayo de 1983 como el primer sencillo del álbum Synchronicity, a “Every Breath You Take” se convirtió rápidamente en un éxito mundial y marcó un hito en la carrera de la banda liderada por Sting.

Jagger elogió esta composición y expresó que fue “construida de manera muy inteligente”. La canción, que se caracteriza por su minimalismo, combina el bajo de Sting, la batería de Stewart Copeland y la guitarra de Andy Summers, con elementos adicionales como sintetizadores y efectos de grabación que enriquecen la producción.

“Siempre sucede que creo que ciertas canciones son brillantes y otras personas no las soportan. Como ‘Every Breath You Take’. Está construida de manera muy inteligente”, comentó el líder de los Rolling Stones, destacándola cómo una pieza musical bien lograda.