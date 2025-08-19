Justo en la nostalgia: así se veían 5 leyendas del rock y el metal cuando eran niños

El rock y el metal ha contado con una amplia cantidad de estrellas a lo largo de su historia. Este género ha presentado a varios miembros históricos, los cuales han brindado éxitos inolvidables para la industria musical.

Grandes vocalistas, guitarristas, bajistas y más músicos han puesto a vibrar a sus fanáticos alrededor de todo el mundo.

Más noticias: Esta fue la banda que, según Taylor Hawkins, rescató al rock en su momento más crítico

Sin embargo, en este caso viajaremos aun más atrás, a cuando no eran leyendas del rock, pero si niños llenos de potencial para la música.

Así se veían 5 leyendas del rock y el metal cuando eran niños

Varios músicos han sido capaces de convertirse en ídolos de grandes generaciones. Miles de fans han tomado inspiración de muchos miembros legendarios de la industria musical.

Esto ha llevado a que muchos opten por adorar a sus famosos, y sigan de manera constante la actualidad de sus ídolos.

Sin embargo, algunos desconocen el pasado de estas leyendas del rock y el metal, y por eso, aquí les mostraremos como se veían varios de ellos cuando eran solo niños.

El primero de ellos es, nada más y nada menos que Kurt Cobain, el histórico líder de Nirvana fue capaz de construir una fama destacada, gracias a su talento.

Más noticias: Este fue el primer video de rock que se emitió en MTV; fue hace más de 40 años

Pero, antes de ser un famoso ‘frontman’, Kurt era solo un niño nacido en 1967 en Aberdeen, Washington.

Kurt Cobain as a kid. Эх молодость, молодость! pic.twitter.com/fiRCIIrQ6o — Рокенрол жыв! (@Rokenrolzhiv) June 1, 2024

En segundo lugar hablaremos sobre, nada más y nada menos que, Jimi Hendrix. Este histórico artista marcó época con talento para la guitarra, pero su historia como ser humano comenzó mucho antes.

Esta leyenda nacida bajo el nombre de Johnny Allen Hendrix surgió en 1942 en Seattle, y así se veía cuando era solo un niño.

Al Hendrix and his 3 year old son, Jimi Hendrix, 1945. pic.twitter.com/dVNo4el6vV — Classic Rock In Pics (@crockpics) October 29, 2024

Si hablamos de leyendas del rock, sin lugar a dudas, una infaltable es Sir Paul McCartney. El legendario bajista de los Beatles nació en 1942, antes de su gran paso a la fama.

20. Paul McCartney – The Beatles pic.twitter.com/4Lxz1JiKLj — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) July 17, 2024

Dos leyendas de la música

En penúltimo lugar destacamos al que, para muchos, es el mejor cantante en la historia del rock, como lo es Farrokh Bulsara, es decir, Freddie Mercury, nacido en 1946.

Photos of the most influential musicians in Rock History when they were young.



A thread 🧵



1. Freddie Mercury – Queen pic.twitter.com/KJwjBg4mnI — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) July 17, 2024

Finalmente, cerramos esta lista de nostalgia con un vocalista histórico para el metal como lo es Ozzy Osbourne. El gran cantante de Black Sabbath falleció recientemente, pero su historia comenzó cuando era solo un niño de Warwickshire en 1948.

8. Ozzy Osbourne – Black Sabbath pic.twitter.com/3Ohd9ssnCG — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) July 17, 2024

Sin dudas, estas 5 son leyendas enormes del rock y el metal, con un legado histórico para la música.