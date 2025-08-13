Así fueron los últimos conciertos de 5 leyendas del rock y el metal: Ozzy Osbourne, Cerati y más

El rock y el metal presentan una amplia cantidad de leyendas en su haber. Varios artistas han sido capaces de estremecer al público, gracias a una presencia esencial tanto en escenarios, como en estudios alrededor del mundo.

Muchos artistas han sido capaces de llevar a cabo eventos inolvidables y legendario, con repertorios brillantes que han quedado para el recuerdo.

Varios de estos shows tienen un brillo especial e inolvidable en la memoria de los fans, especialmente si son los últimos en su carrera.

Por ello, aquí les contaremos sobre 5 conciertos que fueron los últimos en la carrera de algunas leyendas del rock y el metal

El último show de 5 leyendas del rock y el metal

Hace pocas semanas Ozzy Osbourne llenó de luto al mundo de la música luego de su muerte. Tras varias afectaciones de salud este vocalista falleció.

Este hecho sucedió pocas semanas después del ‘Back To The Beginning’, show donde el cantante se despidió de su público.

Esto ha generado que muchos piensen en el último concierto de varios artistas históricos han hecho antes de fallecer o retirarse, y aquí les recordaremos 5.

Nada mejor para empezar que el brillo inolvidable de Ozzy Osbourne en su último show. Como ya se mencionó, el vocalista de Black Sabbath se despidió de su público.

En un marco con grandes invitados de la talla de Metallica, Guns N’ Roses, Steven Tyler, y más leyendas, el histórico cantante se despidió por todo lo alto.

En el segundo lugar destacaremos a Gustavo Cerati, una auténtica leyenda del rock en español, que estaba de cumpleaños el pasado 11 de agosto.

El vocalista de Soda Stereo falleció el 4 de septiembre de 2014, luego de estar en coma por 4 años, un estado al que entró poco después de un show en Venezuela.

Justamente en Caracas fue su última presentación el 15 de mayo de 2010. Aquel día Cerati deleitó al público venezolano con 24 éxitos, en un marco inolvidable en el que el argentino dio sus últimas canciones ante sus fans.

En el tercer puesto destacamos a Kurt Cobain. El legendario vocalista de Nirvana falleció el 5 de abril de 1994.

Poco más de 1 mes antes, el cantante se presentó junto a su banda en la ciudad de Munich en un histórico show que cerró con ‘Heart-Shaped Box’, en una lista que incluyó 23 éxitos brillantes.

Dos shows más para completar el top

En el penúltimo lugar de esta lista resaltamos a John Lennon, una figura claramente histórica para el rock. El miembro de los Beatles fue asesinado en 1980, y su último show en vivo fue 5 años antes.

Lennon se presentó el 18 de abril de 1975 en Nueva York. En aquella ocasión solo tocó 3 canciones ‘Slippin’ and Slidin’ (Peepin’ and Hidin’)’, ‘ Stand by Me’ y Imagine’.

Finalmente, cerramos la lista con Jim Morrison, vocalista de The Doors, y uno de los miembros más grandes de la historia del rock.

Este artista falleció el 3 de julio de 1971, y su último show fue el 12 de diciembre de 1970. En dicha fecha, The Doors se presentó en New Orleans.

Aquel día la banda tocó un repertorio de 20 canciones cerrado por ‘The End’.

Sin lugar a dudas, estos 5 son nombres históricos para el rock, y dejaron huellas imborrables para la música.