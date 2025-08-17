Esta fue la banda que, según Taylor Hawkins, rescató al rock en su momento más crítico

El legado de Taylor Hawkins va más allá de su impecable trayectoria con Foo Fighters. Carismático, visceral y profundamente humano, Hawkins fue mucho más que un baterista: era un devoto amante del rock, un fan convertido en leyenda, que no temía hablar de las bandas que lo formaron y marcaron su identidad artística. Una de ellas fue Jane’s Addiction, a quienes consideraba responsables de revitalizar el género en un momento crucial.

Mucho antes de llenar estadios como parte de Foo Fighters, Hawkins ya tenía claro quiénes eran sus ídolos. Y su admiración por Jane’s Addiction no se limitó a escucharlos; tuvo la oportunidad de compartir escenario con ellos, un momento que aún resuena en la historia del rock alternativo.

Durante una entrevista con Rhythm Magazine, el baterista compartió su emoción al tocar junto a Stephen Perkins, miembro de Jane’s Addiction, durante el festival Big Day Out a comienzos de los 2000. “Para mí, Jane’s Addiction salvó el rock and roll. Una noche tocamos juntos la batería en ‘Three Days’. Si alguien me hubiera dicho en el colegio que algún día iba a estar en el escenario con ellos tocando eso, ¡no habría vuelto a dormir!”, confesó con absoluta sinceridad.

¿Cómo reaccionó Jane’s Addiction a la muerte de Taylor Hawkins?

Perry Farrell, líder de la banda, también sintió profundamente la pérdida de Hawkins. Días después de su fallecimiento, ocurrido en marzo de 2022, el vocalista publicó un video conmovido recordándolo. “Él era mi mejor amigo. Era amado en mi hogar por mi esposa, mis hijos, incluso mis perros. Cada vez que venía Taylor, hacíamos música en el estudio. [Nuestro perro] Cloud siempre iba y se sentaba a su lado. Fue uno de los bateristas más apasionados que he visto en mi vida. Cuando pienso en él, lo resumo en una palabra: velocidad. Tenía el don de mantener una velocidad confiada, impactante y gentil en la batería”.

El testimonio de Farrell no fue el único. Dave Navarro, guitarrista de Jane’s Addiction, también reveló cuánto lo afectó la muerte de Hawkins. En declaraciones posteriores, admitió que se alejó por completo de la música tras la tragedia. “Dejé de tocar la guitarra por un año entero”, confesó. Una muestra más de la profunda conexión personal y artística que Taylor supo cultivar con quienes admiraba.

Más allá del éxito comercial y los premios, Hawkins vivía el rock como una pasión que trascendía el escenario. Su energía, su entrega y su espíritu colaborativo lo convirtieron en una figura querida por colegas y fans por igual. Y su historia con Jane’s Addiction es la prueba de que, incluso las leyendas, siguen siendo fans de otras leyendas.

Hoy, el nombre de Taylor Hawkins sigue resonando entre baquetas, riffs y recuerdos. Porque en un mundo de estrellas, él fue una que brilló con luz propia… y que nunca dejó de mirar hacia aquellas que lo inspiraron primero.