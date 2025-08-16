“Una de las mejores voces”: ella era la cantante favorita de Freddie Mercury

Sin lugar a duda, uno de los cantantes más emblemáticos en la historia del rock es Freddie Mercury. El vocalista de Queen es considerado como una leyenda, pues con su música dejó una huella imborrable y su legado sigue intacto aún después de su muerte en 1991.

Conocido por su prodigiosa voz y su inigualable capacidad para interpretar distintos géneros, Mercury dejó un gran legado que continúa inspirando a músicos y fanáticos en todo el mundo. Su presencia escénica y talento vocal lo consagraron como uno de los mejores cantantes de la historia.

A pesar de su éxito mundial, Freddie Mercury nunca dejó de ser un amante apasionado de la música en todas sus formas. Desde la ópera hasta el góspel, el artista disfrutaba de diversos géneros y solía explorar nuevos sonidos. Esto, lo llevó a admirar a grandes artistas que influenciaron en su estilo musical.

Freddie Mercury y su cantante favorita

A pesar de ser considerado por muchos como el mejor cantante de la historia, Freddie Mercury tenía una ídola: Aretha Franklin. La legendaria cantante de góspel y soul cautivó al artista con su impresionante voz.

En su libro autobiográfico ‘Freddie Mercury: A Life, In His Own Words’, editado por Greg Brooks y Simon Lupton, Mercury expresó su admiración por Franklin, describiéndola como “una de las mejores voces de todos los tiempos”.

“Ojalá pudiera cantar la mitad de bien que ella”, confesó Mercury en el libro. “Es muy natural y pone toda su emoción en ello. Cada palabra que canta está llena de significado y expresión. Podría escucharla para siempre. Todavía puedo ver a Aretha como parte de mi mundo”.

El líder de Queen también destacó su aprecio por los trabajos menos populares de Franklin, demostrando ser un gran conocedor de su discografía. Entre sus favoritos mencionó el álbum Amazing Grace, un disco góspel que no solo lo conmovía profundamente, sino que también le servía de inspiración.

Asimismo, el legendario artista también llegó a imaginar cómo sería escuchar a Franklin interpretar uno de los éxitos de Queen: “Me encantaría que Aretha cantara Somebody To Love”.