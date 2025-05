10 canciones que Iron Maiden nunca ha tocado durante un concierto en vivo

Desde su formación en 1975, Iron Maiden se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del heavy metal. La agrupación británica, liderada por Bruce Dickinson y fundada por el bajista y principal compositor Steve Harris, se ha mantenido como un referente del género gracias a su gran repertorio, que abarca clásicos como ‘The Number of the Beast’, ‘Run to the Hills’ y ‘Fear of the Dark’.

Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo y giras que han llevado su energía a cada rincón del planeta, Iron Maiden ha demostrado ser más que una banda. Sus icónicas portadas de álbumes, protagonizadas por la mascota Eddie, y sus elaborados espectáculos en vivo, han hecho de la banda una de las más importantes del género.

A lo largo de su historia, la banda ha sabido reinventarse sin perder su esencia, explorando nuevos sonidos en discos como Brave New World (2000) y The Book of Souls (2015). Además, han mantenido una relación estrecha con sus fanáticos.

Canciones que Iron Maiden nunca ha tocado en vivo

Recientemente, Bruce Dickinson le prometió a sus fanáticos una “lista de canciones para la historia” de cara a la próxima gira mundial de 2025/2026. Según el vocalista, el setlist incluirá temas que la banda jamás ha interpretado en vivo.

Teniendo en cuenta lo dicho por le vocalista de Iron Maiden, aquí traemos un listado con 10 canciones que la banda nunca ha tocado en vivo y que podría incluir en sus próximas presentaciones.