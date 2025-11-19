Hora y dónde ver los partidos para HOY miércoles 19 de noviembre; vuelve la Champions League
Esta es la hora exacta de los partidos de fútbol programados para HOY miércoles 19 de noviembre del 2025 en el mundo.
Todos los días alrededor del mundo se juegan diferentes partidos de diferentes torneos locales e internacionales que emocionan a varios fans. Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuáles son esos encuentros que no se pueden perder de HOY miércoles 19 de noviembre del 2025, y dónde puede verlos sin problema.
En esta oportunidad, se van acabando los partidos amistosos internacionales y en el caso de la Liga BetPlay 2025-2 ya se encuentra en los cuadrangulares finales. Pese a eso, hay otros encuentros del exterior que muchos han estado esperando durante varias semanas.
Además, la Champions League femenina vuelve esta semana por la puerta grande, por lo que quiere emocionar a todos sus seguidores con unos encuentros deportivos de clubes de Europa que quieren quedarse con este campeonato.
Lista completa de partidos para HOY miércoles 19 de noviembre; hora y dónde ver
Champions League Femenina
VfL Wolfsburgo vs. Man Utd 12:45 p.m. ESPN – Disney+
Juventus de Turín vs. OL Lyonnes 12:45 p.m. ESPN – Disney+
Arsenal vs. Real Madrid C.F. 3:00 p.m. ESPN – Disney+
Liga BetPlay 2025-2 Win Sports+
Bucaramanga vs. Santa Fe 6:30 p.m.
Junior vs. Independiente Medellín 8:30 p.m.
Torneo BetPlay Dimayor Win Sports
Atlético Huila vs. Cucuta 3:00 p.m.
Internacional FC vs. Jaguares 3:00 p.m.
Torneo de Brasil (ESPN)
Palmeiras vs. Vitória 5:30 p.m.
Grêmio vs Vasco Da Gama 7:30 p.m.
Santos vs. Mirassol 7:30 p.m.
Fluminense vs. Flamengo 7:30 p.m.
En el caso de este miércoles 19 de noviembre del 2025, no se van a presentar juegos en torneos como las eliminatorias de la UEFA que se venían realizando en los últimos días. Por lo que ya España, Belgica, Escocia y Suiza clasificaron de forma directa y se espera que en las próximas semanas den a conocer detalles sobre cómo y cuándo se va a jugar el repechaje.
Para la Champions League masculina, regresa el próximo martes 25 y miércoles 26 de noviembre del 2025 en su jornada número cinco con nueve partidos cada día. Pese a que hasta ahora está comenzando, la tabla está un poco apretada, por lo que muchos quieren empezar a sumar desde ya para no depender de otros más adelante en el torneo.