Hora y dónde ver los partidos para HOY miércoles 19 de noviembre; vuelve la Champions League

Todos los días alrededor del mundo se juegan diferentes partidos de diferentes torneos locales e internacionales que emocionan a varios fans. Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuáles son esos encuentros que no se pueden perder de HOY miércoles 19 de noviembre del 2025, y dónde puede verlos sin problema.

En esta oportunidad, se van acabando los partidos amistosos internacionales y en el caso de la Liga BetPlay 2025-2 ya se encuentra en los cuadrangulares finales. Pese a eso, hay otros encuentros del exterior que muchos han estado esperando durante varias semanas.

Además, la Champions League femenina vuelve esta semana por la puerta grande, por lo que quiere emocionar a todos sus seguidores con unos encuentros deportivos de clubes de Europa que quieren quedarse con este campeonato.

Lista completa de partidos para HOY miércoles 19 de noviembre; hora y dónde ver

Champions League Femenina

VfL Wolfsburgo vs. Man Utd 12:45 p.m. ESPN – Disney+

Juventus de Turín vs. OL Lyonnes 12:45 p.m. ESPN – Disney+

Arsenal vs. Real Madrid C.F. 3:00 p.m. ESPN – Disney+

Liga BetPlay 2025-2 Win Sports+

Bucaramanga vs. Santa Fe 6:30 p.m.

Junior vs. Independiente Medellín 8:30 p.m.

Torneo BetPlay Dimayor Win Sports

Atlético Huila vs. Cucuta 3:00 p.m.

Internacional FC vs. Jaguares 3:00 p.m.

Torneo de Brasil (ESPN)

Palmeiras vs. Vitória 5:30 p.m.

Grêmio vs Vasco Da Gama 7:30 p.m.

Santos vs. Mirassol 7:30 p.m.

Fluminense vs. Flamengo 7:30 p.m.

En el caso de este miércoles 19 de noviembre del 2025, no se van a presentar juegos en torneos como las eliminatorias de la UEFA que se venían realizando en los últimos días. Por lo que ya España, Belgica, Escocia y Suiza clasificaron de forma directa y se espera que en las próximas semanas den a conocer detalles sobre cómo y cuándo se va a jugar el repechaje.

Para la Champions League masculina, regresa el próximo martes 25 y miércoles 26 de noviembre del 2025 en su jornada número cinco con nueve partidos cada día. Pese a que hasta ahora está comenzando, la tabla está un poco apretada, por lo que muchos quieren empezar a sumar desde ya para no depender de otros más adelante en el torneo.