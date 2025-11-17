Hora y dónde ver en VIVO y GRATIS el partido de Fortaleza VS Tolima; jornada 1 de cuadrangulares

Tras el cierre de la fase del todos contra todos, ya están definidos los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025. los clasificados son: Independiente Medellín, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Junior, Fortaleza, Santa Fe y América de Cali.

En el sorteo de la Dimayor, Medellín quedó como cabeza del Grupo A y Tolima liderará el Grupo B, lo que les da ventaja deportiva gracias al “punto invisible” por haber terminado primero y segundo en la fase regular. Según el sorteo, en el Cuadrangular A quedaron Medellín, Nacional, Junior y América, mientras que el Cuadrangular B lo integran Tolima, Fortaleza, Bucaramanga y Santa Fe.

Lea también: Colombia se alista para su último partido de 2025; así va la Tricolor en la tabla de posiciones

Dentro de los próximos partidos del Cuadrangular B incluyen el enfrentamiento entre Fortaleza y Tolima, que será especialmente relevante. Un triunfo de Tolima podría inclinar la balanza para posicionarse como líder del grupo, mientras que Fortaleza tiene la posibilidad de sumar puntos vitales para escalar posiciones y consolidarse dentro de los favoritos para llegar a la final.

Este enfrentamiento se llevará a cabo el 18 de noviembre de 2025 en el Estadio de Techo, en Bogotá. El partido se transmitirá a través de Win Sports, canal gratuito y Win +, experiencia premium, llevando la experiencia del fútbol a otro nivel para que miles de colombianos disfruten de este encuentro tan esperado por muchos.

Cabe resaltar que, de los tantos partidos en los que se han enfrentado los dos equipos, Deportes Tolima se ha visto victorioso en la mayoría de los encuentros lo que podría llevarlo completamente seguro al encuentro contra Fortaleza, sin embargo, Fortaleza a sorprendido en varios partidos con buenos resultados por lo que podría ser un encuentro bastante reñido.

Tabla de posiciones:

Independiente Medellín – 40 pts

Deportes Tolima – 38 pts

Atlético Nacional – 37 pts

Atlético Bucaramanga – 37 pts

Junior – 35 pts

Fortaleza CEIF – 35 pts

Independiente Santa Fe – 31 pts

América de Cali – 29 pts

Escrito por: Stefania Torres

Lea también: Más de mil jugadores de fútbol serán investigados por apuestas y amaños de partidos; esto se sabe