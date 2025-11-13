Hora y dónde ver en VIVO GRATIS los partidos finales de HOY en la Liga BetPlay 2025-2

Este jueves 13 de noviembre se pone punto final a la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-2, por lo que varios equipos nacionales están luchando para quedarse con los últimos cupos para entrar a los ocho. Por eso, en horas de la noche, se van a disputar en total ocho partidos en diferentes estadios del país y varios de ellos se juegan su paso a los cuadrangulares.

Esta sería la fecha 20, por lo que no hay más oportunidades para sumar puntos y clasificar a la siguiente ronda o a torneos internacionales. Esto quiere decir que muchas personas están al tanto del desarrollo de estos partidos nacionales que darán inicio a las 7:00 p.m. en simultáneo.

Por eso, si usted es una de las personas que no se quiere perder ni un solo minuto de todo lo que va a pasar en los encuentros deportivos, le traemos la agenda oficial de los canales nacionales en donde podrá ver estos partidos. Además, muchos van a estar disponibles completamente GRATIS por su operador de cable.

Dónde ver en VIVO y GRATIS todos los partidos de la fecha 20 de la Liga BetPlay Dimayor

A las 7:00 p.m. de este jueves 13 de noviembre del 2025 se va a dar inicio a todo lo relacionado con la fecha 20 de la Liga BetPlay Dimayor. Algunos encuentros van a tener transmisión en VIVO y GRATIS, mientras que otros estarán exclusivamente en Win Sports en su versión premium.

Además, en el canal Win Sports va a tener la oportunidad de ver la famosa ‘multipantalla’, esta va a mostrar en VIVO en pequeños recuadros todo lo relacionado con cada uno de los ocho partidos de esta noche.

¿Se acuerdan de “la tabla” de @josasc? 📊



Les traigo una para la los partidos en simultáneo fecha 20 de la @LigaBetPlayD 2025-II. ⚽️



Se juega mañana a las 7:00pm y aquí pueden ver los grupos de transmisión completos y canales habilitados por @WinSportsTV para cada partido. 📺 pic.twitter.com/bdtT7VVjPO — Martín Figueroa – Transmisiones (@MFTransmisiones) November 13, 2025

Independiente Medellín vs. América de Cali: Este será el único encuentro deportivo que va a estar disponible solo en la plataforma de suscripción Win Sports Premium

Llaneros FC vs. Envigado: Win Play, Claro música en los canales 157 y 1157 en HD, Movistar canal 304

Santa Fe vs. Alianza FC: Win Sports Play, DirecTV canales 635 y 1635, RED+ Noticias 1007, Movistar 702, Tigo 238 y EMCALI 147.

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima: Win Sports Play, DirecTV 637 y 1637, Claro Sports 1502, Movistar 303, Tigo 499.

Unión Magdalena vs. Fortaleza: Win Sports Play, DirecTV 640 y 1640, Claro Salud 1010 y Movistar 611.

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga: Win Sports Play, DirecTV 638 y 1638, Claro Radiola 1152, Movistar 801, Tigo 499.

Deportivo Cali vs. Once Caldas: Win Sports Play, DirecTV 639 y 1639, Claro sin límites 153, Movistar 802.

Junior vs. Atlético Nacional: Win Sports Play, DirecTV 636 y 1636, Red+ 1001, Movistar 816, Tigo 02.