Rock para papá: 5 canciones poderosas para celebrar el Día del Padre con sentimiento

Este Día del Padre, más allá de los regalos y los abrazos, es una oportunidad para reflexionar sobre los vínculos, el amor y hasta las ausencias que marcan la relación con esa figura fundamental. Cada tercer domingo de junio, millones de personas alrededor del mundo celebran a los hombres que han guiado, protegido y, en muchos casos, inspirado sus vidas. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de la música, ese lenguaje universal que nos conecta con nuestras emociones más profundas.

En honor a todos los padres —los presentes, los ausentes, los imperfectos y los inolvidables— Le compartimos 5 canciones de rock que le ponen sonido al amor, la pérdida y la admiración que sentimos por ellos. Desde himnos conmovedores hasta gritos de dolor, estas canciones tocan fibras sensibles y son perfectas para musicalizar este día especial.

Le puede interesar: Esta es la mejor banda de rock vigente según la inteligencia artificial; no es AC/DC

5 canciones poderosas para celebrar el Día del Padre con sentimiento

5. Had a Dad – Jane’s Addiction

Arrancamos con una canción que, aunque no es la más alegre, es brutalmente honesta. Had a Dad nace desde el dolor real del bajista Eric Avery, quien escribió esta pieza tras descubrir que el hombre que lo crió no era su padre biológico. Una letra cruda que expone una herida silenciosa que muchas personas comparten.

4. Wake Me Up When September Ends – Green Day

Billie Joe Armstrong escribió esta balada tras la muerte de su padre cuando era apenas un niño. Wake Me Up When September Ends es una oda a la vulnerabilidad, al dolor que no se va y a ese vacío que deja alguien tan importante. Un clásico del rock alternativo que sigue tocando corazones.

Necesita saber: La canción del ‘Appetite for Destruction’ de Guns N’ Roses que fue un fracaso, según Rolling Stone

3. Forever Young – Bob Dylan

El legendario Bob Dylan escribió Forever Young como una especie de bendición para su hijo. Con un tono tierno y esperanzador, Dylan deja ver su faceta más humana y amorosa, deseando que su hijo crezca con fortaleza, amor y libertad. Un himno paternal que se siente como un abrazo.

2. Sometimes You Can’t Make It on Your Own – U2

Bono dedica esta pieza a su padre fallecido, explorando esa compleja relación que muchos hijos viven: querer parecerse a él, pero también buscar una identidad propia. La canción mezcla vulnerabilidad con admiración, haciendo de ella una joya emocional del repertorio de U2.

Ver también: 6 canciones de rock y metal que causan verdadero miedo; Iron Maiden en la lista

1. Rooster – Alice in Chains

Una canción poderosa desde lo lírico hasta lo vocal. Escrita por Jerry Cantrell sobre su padre, un veterano de Vietnam, Rooster refleja el miedo, el coraje y el amor de un hijo que solo quiere que su padre vuelva vivo a casa. La interpretación de Layne Staley eleva la pieza a un nivel emocional casi espiritual.