La broma que Nirvana le realizó a Gene Simmons de KISS

Recientemente se reveló la historia de cuando la agrupación Nirvana decidió realizarle una broma telefónica a Gene Simmons, integrante de KISS, durante la grabación del álbum ‘In Utero’.

Le puede interesar:

La anécdota fue revelada por el productor del disco, Steve Albini, quien relató que la broma se desarrolló alrededor de un álbum tributo a KISS que se estaba realizando en 1994, donde aparecían grandes artistas como Anthrax, Lenny Kravitz y Garth Brooks, entre otros.

Resulta que Simmons quería que Nirvana hiciera parte del disco llamado ‘Kiss My Ass: Classic Kiss Regrooved’, pero, según relata Albini, la agrupación no estaba muy interesada en pertenecer a este álbum, por lo que Kurt Cobian, Dave Grohl y Krist Novoselic obligaron al productor a llamar al integrante de KISS para hacerle una broma.

Mire también:

“No querían hacerlo (…) Pero no querían hablar especialmente con Gene Simmons, así que me hicieron llamar y fingir ser Kurt. Eso fue muy divertido. Básicamente, dije una excusa que les permitiría no hacerlo sin tener que decir que no querían estar en un disco tributo a KISS. Eran gente muy divertida. Disfruté esa sesión, fue divertido pasar el rato con ellos “, afirmó Albini en un podcast grabado en las últimas semanas.