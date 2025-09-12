Habrá parqueaderos para Festival Cordillera y así puede reservar: Muy cerca al Parque Simón Bolívar 

Llegó el fin de semana del Festival Cordillera, este sábado 13 y domingo 14 de septiembre el Parque Simón Bolívar recibirá cerca de 85.000 asistentes, listos para disfrutar de un cartel cargado de artistas exponentes de los sonidos latinos y del rock hispano, y si usted aún no tiene boletas, todavía las puede conseguir a precios de etapa 3.

Acá le contamos dónde encontrará parqueadero aledaño, pero si usted no cuenta con vehículo propio, una alternativa que puede usar para llegar y salir del festival son las rutas que TransMilenio facilitó para estos dos días, con servicios especiales hacia Unicentro, el Septimazo y la Av. 1 de mayo, servicios troncales de Salitre El Greco – Vive Claro, CAN, 7 de agosto y Movistar Arena, y servicios transmizonales por la Av. 68, la carrera 60 y las calles 53 y 63.

¿Dónde será el parqueadero del Festival Cordillera?

Si va a transportarse al festival mediante su vehículo, en la página www.redparking.co puede reservar un cupo en el Parqueadero Vive Claro para un (1) carro. Tiene un costo de $47.000, y luego de que acabe el evento tendrá 1 hora y media para recogerlo.

El ingreso al parqueadero se validará mediante la placa con la que haga el registro al momento de la compra, y la salida de este debe mostrar el ticket digital. Una vez complete el pago su reserva será asegurada y puede entrar en el horario que desee, el parqueadero estará abierto desde las 6:00 a.m.

En dado caso de que requiera una devolución del pago, esta tendrá que pedirla en las puertas del parqueadero antes de la apertura. El evento dará inicio a las 2:30 p.m., por lo que le recomendamos que se programe de acuerdo con los horarios del festival.

¿Quiénes se presentarán en el Festival Cordillera?

El festival es bien conocido por mezclar los géneros latinos como el vallenato y el tropical, con rock, pop y más, reuniendo a sus principales exponentes en un solo lugar. Y aunque hubo una baja debido a problemas médicos, los organizadores se encargaron de que el cartel cumpliera las expectativas.

Este año lo encabezan Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades y Paulo Londra el sábado, y el domingo estará a cargo de Fito Paez, Zoé, Illya Kuryaki and the Valderramas, Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris.

Acá le dejamos el listado completo con los demás artistas:

La Mosca

Roberto Delgado Big Band

Serú Girán

Belanova

Los Bunkers

La Beriso

Peces Raros

UB40 Ft. Alli Campbell

Gipsy Kings

Ximena Sariñana

Frente Cumbiero

Orishas

Catupecu Machu

Duncan Dhu

Daniel, me estás matando

Yami Safdie

Ciegosordomudos

Estelares

Laura Pérez

Skampior

Velandia y la Tigra

Lucio Feuillet

Vale

El Kalvo

Planes

Dromedarios Mágicos

Los Farmakos

Gondwana

Crudo Means Raw

Silvana Estrada

