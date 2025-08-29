Fall Out Boy anuncia edición especial de ‘From Under the Cork Tree’; estas son las sorpresas que trae

El álbum de Fall Out Boy cumple 20 años y la banda planeó toda una sorpresa para todos sus fanáticos.

‘From Under The Cork Tree’ de Fall Out Boy fue un álbum que marcó a toda una generación y se convirtió en uno de los más importantes del rock. La producción cumple 20 años y la icónica banda sorprende con una nueva edición muy especial.

Esta nueva edición trae varias sorpresas, tiene canciones originales que han sido remasterizadas y también nuevas versiones inéditas. También tiene presentaciones en vivo de la banda, incluyendo una enorme caja de lujo con 3 LP’s, una caja de lujo con 2 CD’s y una edición digital súper de lujo.

Con la canción ‘Start Today‘, el grupo anunció esta nueva colección. La banda grabó originalmente esta versión para incluirla en la banda sonora de ‘Tony Hawk’s American Wasteland‘ en 2005. Antes de eso, solo estaba disponible en el recopilatorio y en el videojuego que lo acompañaba.

Sin embargo, la banda tiene claro que ‘Star Today’ se convirtió en una de las canciones favoritas del público y por eso estará en esta edición especial.

“Este disco cambió nuestras vidas para siempre. Es una locura que sigamos cantando estas canciones 20 años después y aún mejor que vosotros nos las sigáis cantando”, dijo la banda.

Además del material inédito, tanto la caja de lujo de 3 LP’s como la caja de lujo de 2 CD’s incluyen un tesoro de extras. Cada caja contiene una carta exclusiva para los fans escrita por el bajista y letrista principal Pete Wentz, una foto del “baile de graduación” del videoclip ‘Dance Dance‘ y una ilustración de portada de cómic basada en el videoclip de ‘A Little Less Than Sixteen Candles, A Little More Than ‘Touch Me’‘.

Este es el tracklist de la edición en triple vinilo:

LP1 – Cara A

Our Lawyer Made Us Change The Name Of This Song So We Wouldn’t Get Sued Of All The Gin Joints In All The World Dance, Dance Sugar, We’re Goin Down Nobody Puts Baby In The Corner

LP1 – Cara B

I’ve Got A Dark Alley And A Bad Idea That Says You Should Shut Your Mouth (Summer Song) 7 Minutes In Heaven (Atavan Halen) Sophomore Slump Or Comeback Of The Year Champagne For My Real Friends, Real Pain For My Sham Friends I Slept With Someone In Fall Out Boy And All I Got Was This Stupid Song Written About Me

LP2 – Cara C

A Little Less Sixteen Candles, A Little More «Touch Me» Get Busy Living Or Get Busy Dying (Do Your Part To Save The Scene And Stop Going To Shows) XO Sugar We’re Goin Down (Live On BBC Radio)

LP2 – Cara D

Where’s Your Boy (Live On BBC Radio) Of All The Gin Joints In All The World (Live On BBC Radio) Dance Dance ( Live On BBC Radio) Start Today (Gorilla Biscuits cover)

LP3 – Cara E

Sugar We’re Goin Down (TLA Radio Edit) Dance Dance (Tommie Sunshine Fire N Brimstone Remix) I Slept With Someone In Fall Out Boy And All I Got Was This Stupid Song Written About Me (Alternate Version) Sophomore Slump Or Comeback Of The Year (Alternate Version)

LP3 – Cara F

Dance Dance (RJD2 Remix) Sugar We’re Goin Down (Acoustic Version) Nobody Puts Baby IN The Corner (Acoustic Version) Sugar We Goin Down (Instrumental)

2CD’s Deluxe

Disco 1

Our Lawyer Made Us Change The Name Of This Song So We Wouldn’t Get Sued Of All The Gin Joints In All The World Dance, Dance Sugar, We’re Goin Down Puts Baby In The Corner I’ve Got A Dark Alley And A Bad Idea That Says You Should Shut Your Mouth (Summer Song) 7 Minutes In Heaven (Atavan Halen) Sophomore Slump Or Comeback Of The Year Champagne For My Real Friends, Real Pain For My Sham Friends I Slept With Someone In Fall Out Boy And All I Got Was This Stupid Song Written About Me A Little Less Sixteen Candles, A Little More “Touch Me” Get Busy Living Or Get Busy Dying (Do Your Part To Save The Scene And Stop Going To Shows) 13. XO

Disco 2

Sugar, We’re Goin Down (Live On BBC Radio) Where’s Your Boy (Live On BBC Radio) Of All The Gin Joints In All The World (Live On BBC Radio) Dance, Dance ( Live On BBC Radio) Start Today Sugar, We’re Goin Down (TLA Radio Edit) Dance, Dance (Tommie Sunshine Fire N Brimstone Remix) I Slept With Someone In Fall Out Boy And All I Got Was This Stupid Song Written About Me (Alternate Version) Sophomore Slump Or Comeback Of The Year (Alternate Version) Dance, Dance (RJDZ Remix) Sugar, We’re Goin Down (Acoustic Version) Nobody Puts Baby In The Corner (Acoustic Version) Sugar, We’re Goin Down (Instrumental)

Super Deluxe Digital

Our Lawyer Made Us Change The Name Of This Song So We Wouldn’t Get Sued Of All The Gin Joints In All The World Dance, Dance Sugar, We’re Goin Down Nobody Puts Baby In The Corner I’ve Got A Dark Alley And A Bad Idea That Says You Should Shut Your Mouth (Summer Song) 7 Minutes In Heaven (Atavan Halen) Sophomore Slump Or Comeback Of The Year Champagne For My Real Friends, Real Pain For My Sham Friends I Slept With Someone In Fall Out Boy And All I Got Was This Stupid Song Written About Me A Little Less Sixteen Candles, A Little More “Touch Me” Get Busy Living Or Get Busy Dying (Do Your Part To Save The Scene And Stop Going To Shows) XO Sugar, We’re Goin Down (Live On BBC Radio) Where’s Your Boy (Live On BBC Radio) Of All The Gin Joints In All The World (Live On BBC Radio) Dance, Dance ( Live On BBC Radio) Sugar, We’re Goin Down (Acoustic) Nobody Puts Baby In A Corner (Acoustic) Start Today I Slept With Someone In Fall Out Boy And All I Got Was This Stupid Song Written About Me (Alternate Version) Sophomore Slump Or Comeback Of The Year (Alternate Version) Dance, Dance (RJDZ Remix) Sugar, We’re Goin Down (TLA Radio Edit) Dance, Dance (Tommie Sunshine Fire N Brimstone Remix) Sugar, We’re Goin Down (Instrumental) Snitches And Talkers Get Stitches And Walkers The Music Or The Misery My Heart Is The Worst Kind Of Weapon (Demo) Sugar, We’re Goin Down (Patrick Stump Remix) Dance, Dance (Lindbergh Palace Remix)

Con miles de millones de reproducciones, la influencia del álbum es innegable. Rolling Stone lo situó en el número 9 de los “40 mejores álbumes emo de todos los tiempos” y señaló: “Fall Out Boy cambió el curso del emo-punk, el pop-punk y el pop en sí con From Under The Cork Tree, que llevó la escena a la corriente principal”.