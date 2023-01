Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers en Stranger Things, se declaró abiertamente gay con una publicación en sus redes sociales. El joven comunicó su inclinación sexual con un video en el que sale oficialmente del closet.

En la publicación, el joven compartió que durante años tuvo miedo de contarles la verdad a todos sus amigos y familiares. En el video de TikTok, el actor compartió un texto, en este dijo que cuando les contó todos aseguraron que ya sabían.

“Cuando por fin le conté a mis amigos y familia que era gay después de estar asustado y en el closet por 18 años y ellos dijeron “lo sabemos””, dice el texto.

Este va acompañado por un audio al que el actor le hace mímica y dice: “Sabes lo que nunca fue, tan serio, nunca fue tan serio. Francamente, nunca será tan serio”.

Con esto, el actor confirma su sexualidad a todos sus seguidores en redes sociales. Además, en la publicación, escribió que tiene más en común de lo que pensaba con su personaje en la serie Stranger Things.

