Axl Rose de Guns N’ Roses reveló cuáles son sus 3 discos favoritos de todos los tiempos

Axl Rose es una de las figuras más icónicas del rock. Como líder de Guns N’ Roses, su voz inconfundible y su presencia en el escenario lo han convertido en una leyenda dentro del género.

La banda, detrás de himnos como«Sweet Child O’ Mine»y «November Rain», ha dejado una marca imborrable en la historia de la música. Sin embargo, más allá del sonido característico de GNR, Rose ha sido influenciado por una amplia gama de artistas y estilos musicales.

En una entrevista con la revista Rolling Stone, el cantante de 61 años compartió los tres discos que considera sus favoritos de todos los tiempos.

Los tres discos favoritos de Axl Rose

Durante la conversación, Rose destacó la importancia de Queen en su formación musical. «Realmente los aprecio por su versatilidad y reinvención creativa. Eso es algo que siempre quise lograr«, explicó. En ese sentido, Queen II es uno de los álbumes que más lo han impactado.

Junto a Queen, Rose eligió Something/Anything de Todd Rundgren, un disco que ha influido en el sonido de GNR y que refleja su aprecio por la composición compleja y melódica. Además, mencionó a Elton John como una de sus mayores inspiraciones, cuyo impacto se puede notar en baladas como ‘November Rain’.

Pero su amor por la música no se limita al rock melódico. Rose también expresó su admiración por el punk y el hip hop. Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols de Sex Pistols figura entre sus discos predilectos, representando la crudeza y rebeldía que también han sido parte de su identidad artística. Además, incluyó Straight Outta Compton de N.W.A., un álbum que considera revolucionario.

No obstante, Rose dejó claro que estas selecciones son solo una pequeña muestra de su vasto gusto musical. En la entrevista, también elogió a artistas como Patti Smith, Thin Lizzy y Jane’s Addiction, demostrando que su amor por la música no tiene límites.