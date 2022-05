Tom Morello de RATM revela cuáles son sus solos de guitarra favoritos

Archivado en: • •

Para nadie es un secreto que uno de los guitarristas más talentosos de la historia del rock hasta ahora es el talentosísimo Tom Morello.

El neoyorquino de 58 años, que ha influenciado a millones de amantes de la guitarra alrededor del mundo, ha formado parte de grandes bandas como Rage Against the Machine, Audioslave, Prophets of Rage y The Nightwatchman, su proyecto acústico en solitario.

La superestrella creadora de los poderosos riffs de ‘Killing In the Name’, ‘Bulls On Parade’ y ‘Guerrilla Radio’, también es fan y durante su carrera artística ha sido influenciado por grandes de las seis cuerdas.

Mire También:

Durante una entrevista con el portal Metal Hammer, el artista con más de 35 años de experiencia en la industria de la música reveló cuáles son los solos de guitarra que más lo han cautivado en la historia.

3 – Jimi Hendrix- ‘All Along The Watchtower’: A pesar de que la canción es original de Bob Dylan, diferentes artistas le hicieron su propia versión y para Morello, la de Hendrix es “una composición sinfónica increíble”.



2 – Jimmy Page- ‘Stairway to Heaven’: “En el número dos está ‘Stairway To Heaven’ de Jimmy Page – puedes elegir la versión de Led Zeppelin IV o la versión en directo de The Song Remains The Same”, aseguró el artista sobre el tema, dividido en tres secciones.



1 – Randy Rhoads- ‘Mr. Crowley’: “El número uno A y el número uno B son los solos de Randy Rhoads en ‘Mr. Crowley’ de Ozzy Osbourne. Podrías enseñarlos en un curso de musicología de nivel universitario o golpearte la cabeza [con ellos] en un aparcamiento de heavy metal”, reveló Morello sobre el que es para él el mejor solo de guitarra de la historia.