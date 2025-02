Este es el sencillo más vendido de todos los tiempos en el rock; tiene más de 25 años de historia

En toda la historia del rock ha sido incontable la cantidad de lanzamientos que ha presentado el género. Cientos de bandas y artistas han sido capaces de conquistar la industria musical gracias a su talento.

La extensa trayectoria que posee el rock presenta gran cantidad de álbumes, EPs, y también de sencillos que son considerados históricos por parte de la agrupación.

Muchos artistas optan por lanzar estos ‘singles’ antes de sus álbumes, e incluso de manera sorpresiva, estos lanzamientos previos fueron auténticos éxitos en ventas.

¿Cuál es el sencillo más vendido en la historia del rock?

Previamente, en la industria de la música los lanzamientos eran pensados de una manera diferente a la actual.

Los sencillos eran presentados con lado A y lado B, e incluso algunos de ellos se vendían antes de que existieran los charts propiamente.

Algunos de estos ‘singles’ eran capaces de catapultar la carrera de algunos artistas. Por ello, aquí les presentaremos el que fue, nada más y nada menos que, el sencillo más vendido en la historia del rock.

Particularmente, el sencillo más vendido en la historia de la música no le pertenece al rock, ya que se trata de un auténtico clásico, como lo es ‘White Christmas’ de Bing Crosby.

Sin embargo, el segundo ‘single’ de mayor éxito en ventas si le corresponde a este amado género. Este es un lanzamiento de Elton John en 1997, el cual presentó 2 caras de auténtico himnos de la música.

El primero de ellos fue, nada más y nada menos que ‘Candle in the Wind 1997’, una canción que a día de hoy sigue siendo bastante recordada por parte de los fanáticos de Elton John.

Mientras que el lado B presentaba otro éxito indudable de la música. Este segundo se trató de ‘Something About the Way You Look Tonight’, un clásico de su repertorio.

El caso puntual de ‘White Christmas’ fue un éxito exorbitante, ya que dicho sencillo vendió 50 millones de copias.

Sin embargo, Sir Elton John tampoco se quedó atrás, y dejó su nombre para la historia con el segundo sencillo más vendido de toda la música con 33 millones de copias.

El top 5 de ‘singles’

