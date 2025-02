Bunbury, The Black Keys y más estrenos de rock de la semana: escúchelos, aquí

Le dejamos los mejore estrenos de rock que debe escuchar.

THE BLACK KEYS

La banda de Patrick Carney y Dan Auerbach lanza nueva canción acompañado de un video que los diferentes medios del mundo consideran uno de los mejores que ha tenido la banda a lo largo de su trayectoria.

En una onda groove, la agrupación estadounidense publicó su nuevo sencillo ‘The Night Before’, que será parte de su próximo disco ‘No Rain, No Flowers’, que estará en primera medida lanzándose por completo a finales del 2025. El video muestra el robo por parte de dos empleados a un visitante hasta terminar en una noche loca llena de pasión y con la banda tocando en un cuarto.

The Black Keys se presentarán en el marco del tercer día del Festival Estéreo Picnic junto a Justice, St. Vincent, Gali Galeano y LosPetitFellas.

INHALER

Después de los lanzamientos de sus sencillos ‘Your House’, ‘Open Wide’ y ‘A Question of You’, la agrupación irlandesa Inhaler, comandada Elijah Hewson, el hijo de Bono (U2), dio a conocer su álbum completo ‘Open Wide’. Tiene 13 canciones en el listado y se posiciona como uno de los álbumes favoritos del indie-rock de este año. Entre las canciones recomendadas por la crítica están ‘Billy (Yeah, Yeah Yeah)’ y ‘Still Young’.

Inhaler estará presentándose en tarima el cuarto día del Festival Estéreo Picnic junto a Olivia Rodrigo, Empire Of The Sun, Fontaines D.C y Mon Laferte.

ATERCIOPELADOS

La banda más importante en la historia del rock en Colombia sorprendió a todo el público de nuestro país con el lanzamiento de un nuevo EP llamado Apocalipsis.

Después lo que fue la publicación de la grabación de su gira de celebración de los 20 años del álbum ‘El Dorado’, la agrupación de Andrea Echeverry y Héctor Buitrago publico este nuevo material con adelantos como ‘Agradecida’, ‘Primero estaba el mar’ y ‘No Estamos Solos’. Ahora se complementan con la canción que le da el nombre al EP ‘Apocalipsis’, y temas como ‘Vecinos’ y ‘Perú’.

ENRIQUE BUNBURY

El aragonés que tendrá la posibilidad de presentarse en Colombia con la gira ‘Huracán Ambulante’ el 28 de junio en el Movistar Arena de Bogotá y el 5 de julio en el Centro de Eventos La Macarena. Publicó su nuevo sencillo ‘Para Llegar Hasta Aquí’ y es el primer adelanto de lo que será su próximo álbum discográfico ‘Cuentas Pendientes’ que se estrenará en el mes de abril.

En el video se muestra a Bunbury junto a toda su banda en un ambiente íntimo en un bar donde muestra los diferentes estados envolventes de sus visitantes, y al final aparece un “Continuará”.

SLEEP THEORY

El recomendado de la semana viene de la mano con una de las bandas revelaciones en último tiempo en la escena el metal moderno y viene de Memphis, Tennesse. Es Sleep Theory, banda que se conformó en 2019 y que actualmente tiene en su alineación a Cullen Moore (Voz), Daniel Pruitt (Guitarra), Paolo Vergara (Bajo) y Ben Pruitt (Bateria). Con un EP publicado ‘Paper Hearts’ y que significó más de 30 millones de reproducciones. La banda publicó esta semana que lanzará su primer álbum llamado ‘Afterglow’ el 16 de mayo de 2025 y con la publicación de su nuevo adelanto ‘Static’.

Estos y muchos más lanzamientos los pueden encontrar en nuestra página web.