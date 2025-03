Este es el peor concierto de rock, según la IA: el vocalista de la banda fue arrestado

A lo largo de los años, los conciertos de rock se han convertido en eventos memorables que han marcado la historia de la música. Desde espectáculos legendarios como el Festival de Woodstock en 1969 hasta los multitudinarios shows de bandas como Queen en Wembley o The Rolling Stones en Hyde Park, estos eventos han representado hitos culturales que definieron generaciones enteras.

Sin embargo, así como hay conciertos que se recuerdan por su espectacularidad y calidad, otros quedaron en la historia por razones menos favorables. En ocasiones, los excesos de los artistas, los conflictos con las autoridades o los problemas internos de organización han convertido ciertos shows en episodios caóticos. Uno de los casos más recordados es el del concierto de The Doors en 1967, cuando su icónico vocalista, Jim Morrison, fue arrestado en pleno escenario.

¿Cuál fue el peor concierto de rock?

El 9 de diciembre de 1967, The Doors se presentaba en el New Haven Arena, en Connecticut, Estados Unidos, como parte de la gira de su segundo álbum, ‘Strange Days’. En aquel momento, la banda se encontraba en la cima del éxito gracias a temas como ‘Light My Fire’. Sin embargo, su vocalista, Jim Morrison protagonizó uno de los episodios más bochornosos en la historia del rock.

Según relatos del guitarrista Robby Krieger y del fallecido tecladista Ray Manzarek, todo comenzó en el backstage, minutos antes del show. Morrison fue sorprendido por un oficial de policía mientras estaba besándose con una fan en las duchas del recinto.

El policía, sin reconocerlo, le ordenó que abandonara el lugar, a lo que Morrison respondió con burlas. El enfrentamiento escaló rápidamente hasta que el oficial usó gas pimienta contra el cantante. Este incidente enfureció a Morrison, quien decidió desquitarse en el escenario.

Durante la interpretación de ‘Back Door Man’, Morrison improvisó un monólogo en el que insultó a al policía, relatando cómo había sido rociado con gas pimienta. “Hombrecito azul con un sombrerito azul, un cerdito azul, dijeron que porque era famoso no deberían haberme rociado, pero soy como ustedes, soy como ustedes. Él me lo hizo a mí y se lo hará a ustedes”, expresó ante los asistentes.

El público reaccionó con indignación y se generaron disturbios en el recinto, lo que llevó a la detención de otras 13 personas. Morrison fue acusado de incitar a la violencia, indecencia y desorden público, aunque los cargos fueron retirados más tarde tras el pago de una fianza.

Este episodio, conocido como «El incidente de New Haven», pasó a la historia como uno de los momentos más escandalosos del rock.