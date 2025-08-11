PlayStation regala 3 juegos GRATIS en el mes de agosto: títulos y como aprovecharlos

PlayStation es una de las franquicias más grandes en la historia de los videojuegos. Esta empresa brinda grandes emociones para cada uno de los amantes del ‘gaming’ en la actualidad, con consolas y varios regalos.

Mes tras mes, los amantes de los videojuegos disfrutan de varios regalos brindados por parte de esta marca, y en agosto no es la excepción.

En esta época del año, PlayStation regala 3 juegos gratis para sus usuarios, y aquí les contamos de cuáles se trata y como aprovecharlos.

PlayStation regala 3 videojuegos GRATIS

De manera clara, PlayStation posee una popularidad destacada a nivel mundial. Esta marca ha sido capaz de protagonizar una icónica batalla con Xbox en la industria del ‘gaming’.

Esta franquicia ha sido capaz de brillar de gran manera, lo que le ha permitido acumular una amplia cantidad de usuarios ante su contrincante.

Sin embargo, Sony no se detiene en su tarea de encantar a sus usuarios, y así lo demuestra al brindar regalos como videojuegos gratis.

En cada mes, esta empresa le regala 3 videojuegos totalmente gratis a sus jugadores y usuarios de PlayStation Plus.

Este servicio de suscripción le permite una notable cantidad de beneficios para quienes tienen un PlayStation.

Si posee una suscripción a PS Plus puede acceder a funciones online, y también a videojuegos gratis de manera mensual.

Durante el mes de julio, esta franquicia brindó de manera gratuita los siguientes videojuegos para sus usuarios:

– Diablo IV

– The King of Fighters XV

– Jusant

Cada uno de estos títulos brindaron gran emoción para los amantes de PlayStation, y se espera que en agosto esto se repita, aunque con otros videojuegos.

A inicio de este mes, PlayStation reveló los 3 videojuegos gratis a disfrutar, y les contamos que se trata de los siguientes:

– Lies of P

– DayZ

– My Hero’s One Justice 2

Estos títulos están disponibles tanto para PS5, como también para PS4. En caso de que quiera aprovecharlos, es muy sencillo.

Únicamente debe tener una suscripción a PS Plus, y luego de ello, desde el menú de este apartado en su PlayStation podrá encontrar los 3 títulos a reclamar en los ‘juegos mensuales’.

De manera final, les recordamos que los precios por 1 mes para cada suscripción de PS Plus son los siguientes:

– Essential – 7,99 dólares

– Extra – 11,99 dólares

– Deluxe – 13,99 dólares

Los beneficios de cada tipo de suscripción pueden ser verificados en la página web oficial de PlayStation.