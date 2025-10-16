Estas son las rutas que habilitó TransMilenio para el concierto de Imagine Dragons en Bogotá

La capital colombiana se prepara para recibir a la banda estadounidense Imagine Dragons en su esperado concierto que reunirá a miles de fanáticos. Para que el transporte no sea una preocupación, TransMilenio ha habilitado algunas rutas especiales que facilitarán el traslado de los asistentes desde diferentes puntos de la ciudad.

En esta nota le compartiremos todos los detalles de las rutas y las opciones que habrán durante la noche para quienes planean asistir a este gran espectáculo musical.

Rutas de TransMilenio concierto Imagine Dragons Bogotá

El próximo viernes 17 de octubre la capital colombiana se pondrá en modo Imagine Dragons en el Vive Claro Distrito Cultural. La banda estadounidense llega para ofrecer a todos los asistentes un show inolvidable y, para que los fanáticos vivan una experiencia sin preocupaciones, la directora de buses de TransMilenio Lucuy Cucaita.

“Para este evento disponemos de la operación especial de servicios troncales con destino final a cuatro portales del Sistema y las tres rutas habituales de TransMiZonal o del SITP, una oferta que garantiza el servicio de transporte público eficiente y a precios justos”, mencionó la directora.

Se habilitaron cuatro servicios troncales desde la estación CAN – British Council para 4 destinos diferentes: Portal Usme, Portal Suba, Portal Norte y Portal 80. A continuación podrá ver la información completa de las paradas de cada uno de los servicios.

Asimismo, se dispondrán tres servicios de TransMiZonales o SIPT especiales con diferentes rutas y paradas. La primera será por Unicentro; la segunda, septimazo y Av. 1 de Mayo. Los buses estarán disponibles según la demanda de usuarios que lo requiera al finalizar el show de Imagine Dragons en la capital colombiana.

De esta manera, TransMilenio espera poder ofrecer un servicio seguro a las casas de los asistentes, mucho más económicos y evitar las aglomeraciones.