Este es el posible setlist de Imagine Dragons en Bogotá para su Loom Tour 2025: ¿Tocan ‘Believer’?

Imagine Dragons llega a Bogotá con su gran show. La legendaria banda de Dan Reynolds y compañía se presenta con una amplia gama de éxitos que pondrán a vivir a sus fanáticos desde el escenario del Vive Claro.

Miles de amantes de esta banda desean verlos en Bogotá, y la espera está muy cerca de llegar a su fin, en lo que es uno de los shows más destacados de este 2025.

Más noticias: Imagine Dragons confirma concierto en Colombia: fecha, lugar y precio de las boletas

En caso de que esté empezando a palpitar la previa de este show, aquí les tenemos todos los detalles sobre el concierto, y el repertorio que prepararía la banda.

El posible setlist de Imagine Dragons en Bogotá

Para nadie es un secreto que Imagine Dragons es una de las bandas más seguidas en Sudamérica. Miles de fans vibran al ritmo de los éxitos de esta banda que han marcado época desde hace más de 1 década.

El anuncio de su tour por Sudamérica llenó a todos de emoción, especialmente a los presentes en Colombia, quienes tendrán su propia fecha.

Aunque la espera ha sido larga, los amantes de esta agrupación finalmente podrán disfrutar de sus éxitos en vivo el próximo 17 de octubre.

En caso de que tenga una canción favorita que quiera escuchar, les tenemos el posible setlist de la banda, para que se pueda ir preparando.

Más noticias: La canción de Imagine Dragons ‘ideal’ para empezar el día con motivación: tiene más de 800 millones de reproducciones

Este fue el último repertorio de la banda en un concierto individual, presentado en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

Fire in These Hills Thunder Bones Take Me to the Beach Shots I’m So Sorry Whatever It Takes Waves I Bet My Life Bad Liar Nice to Meet You Wake Up Radioactive Demons Natural Walking the Wire Sharks Enemy Eyes Closed Birds Don’t Forget Me Believer

Este repertorio está sujeto a cambios o sorpresas por parte de la banda, la cual empieza a contar los días para encontrarse con su público en una cita imperdible para los amantes de ‘Believer’, ‘Thunder’ y más canciones.

Entradas para el concierto

En caso de que quiera asistir a este show, les contamos que aun hay boletería disponible en la plataforma oficial de Ticketmaster.

Cada una de las localidades disponibles, y los precios, pueden ser verificados a través de la plataforma de esta tiquetera.