Concierto de Imagine Dragons en Bogotá: horarios, recomendaciones claves para el show
Imagine Dragons brillará por todo lo alto, con el objetivo de enamorar a miles de fanáticos listos para vibrar en el Vive Claro.
Imagine Dragons vuelve a Bogotá para estremecerla con sus grandes éxitos. Gracias la su potencia y estilo, los liderados por Dan Reynolds acumulan miles de fanáticos en el mundo, y Colombia es uno de los lugares claves.
El próximo 17 de octubre, la banda lo demostrará con la llegada de su ‘Loom Tour’ desde el escenario del Vive Claro, en una cita imperdible para sus fanáticos.
Si usted es uno de los que desea asistir a este evento, aquí les tenemos horarios, recomendaciones, y más detalles que debe tener en cuenta sobre este concierto.
Este mes de ‘Rocktubre’ está lleno de conciertos y emociones en Colombia. Luego de varios shows, Bogotá tendrá una nueva parada, esta vez con Imagine Dragons como protagonista.
Esta agrupación vuelve a la capital, esta vez desde el escenario del Vive Claro, tras su última presentación en Bogotá en 2023 desde el Coliseo MedPlus.
En este caso, la cita será el 17 de octubre de 2025, y para que no se pierda ningún detalle, desde la organización revelaron que estos son los horarios:
En cuanto a las recomendaciones, estos son los objetos que puede ingresar al Vive Claro, y los que no:
Lo que sí:
Lo que no:
Finalmente, en lo que se refiere al posible ‘setlist’ de los Imagine Dragons, estas son las canciones que se incluirían en su repertorio:
