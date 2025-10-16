Concierto de Imagine Dragons en Bogotá: horarios, recomendaciones claves para el show

Imagine Dragons vuelve a Bogotá para estremecerla con sus grandes éxitos. Gracias la su potencia y estilo, los liderados por Dan Reynolds acumulan miles de fanáticos en el mundo, y Colombia es uno de los lugares claves.

El próximo 17 de octubre, la banda lo demostrará con la llegada de su ‘Loom Tour’ desde el escenario del Vive Claro, en una cita imperdible para sus fanáticos.

Si usted es uno de los que desea asistir a este evento, aquí les tenemos horarios, recomendaciones, y más detalles que debe tener en cuenta sobre este concierto.

Horarios y recomendaciones para Imagine Dragons en Bogotá

Este mes de ‘Rocktubre’ está lleno de conciertos y emociones en Colombia. Luego de varios shows, Bogotá tendrá una nueva parada, esta vez con Imagine Dragons como protagonista.

Esta agrupación vuelve a la capital, esta vez desde el escenario del Vive Claro, tras su última presentación en Bogotá en 2023 desde el Coliseo MedPlus.

En este caso, la cita será el 17 de octubre de 2025, y para que no se pierda ningún detalle, desde la organización revelaron que estos son los horarios:

Apertura de puertas: 4:00 p.m.

Imagine Dragons – 8:00 p.m.

En cuanto a las recomendaciones, estos son los objetos que puede ingresar al Vive Claro, y los que no:

Lo que sí:

Celulares y baterias portátiles

Maquillaje

Bloqueador solar

Gafas de sol

Impermeable

Sombreros y gorras

Gel antibacterial

Maletas y carteras de 30x30x15 cm

Bolsas de mano pequeñas o canguros

Lo que no:

Armas, cuchillos o cadenas

Cigarrillos, encendedores o vapes

Artículos inflables

Drogas o narcóticos

Sillas plegables

Instrumentos musicales

Sombrillas

Cámaras de fotografía profesionales

Walkie talkies

Bengalas u otros elementos

Alimentos y/o bebidas

Mascotas

Apuntadores láser

Drones

Morrales grandes

Camisetas o accesorios de equipos de fútbol

Aerosoles

Cinturones con chapas grandes

El posible ‘setlist’

Finalmente, en lo que se refiere al posible ‘setlist’ de los Imagine Dragons, estas son las canciones que se incluirían en su repertorio: