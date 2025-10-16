Rockactividad
Concierto de Imagine Dragons en Bogotá: horarios, recomendaciones claves para el show

Dan Reynolds // Crédito: Getty Images.

Imagine Dragons brillará por todo lo alto, con el objetivo de enamorar a miles de fanáticos listos para vibrar en el Vive Claro.

Andrés Contreras

Imagine Dragons vuelve a Bogotá para estremecerla con sus grandes éxitos. Gracias la su potencia y estilo, los liderados por Dan Reynolds acumulan miles de fanáticos en el mundo, y Colombia es uno de los lugares claves.

El próximo 17 de octubre, la banda lo demostrará con la llegada de su ‘Loom Tour’ desde el escenario del Vive Claro, en una cita imperdible para sus fanáticos.

Si usted es uno de los que desea asistir a este evento, aquí les tenemos horarios, recomendaciones, y más detalles que debe tener en cuenta sobre este concierto.

Horarios y recomendaciones para Imagine Dragons en Bogotá

Este mes de ‘Rocktubre’ está lleno de conciertos y emociones en Colombia. Luego de varios shows, Bogotá tendrá una nueva parada, esta vez con Imagine Dragons como protagonista.

Esta agrupación vuelve a la capital, esta vez desde el escenario del Vive Claro, tras su última presentación en Bogotá en 2023 desde el Coliseo MedPlus.

En este caso, la cita será el 17 de octubre de 2025, y para que no se pierda ningún detalle, desde la organización revelaron que estos son los horarios:

  • Apertura de puertas: 4:00 p.m.
  • Imagine Dragons – 8:00 p.m.

En cuanto a las recomendaciones, estos son los objetos que puede ingresar al Vive Claro, y los que no:

Lo que sí:

  • Celulares y baterias portátiles
  • Maquillaje
  • Bloqueador solar
  • Gafas de sol
  • Impermeable
  • Sombreros y gorras
  • Gel antibacterial
  • Maletas y carteras de 30x30x15 cm
  • Bolsas de mano pequeñas o canguros

Lo que no:

  • Armas, cuchillos o cadenas
  • Cigarrillos, encendedores o vapes
  • Artículos inflables
  • Drogas o narcóticos
  • Sillas plegables
  • Instrumentos musicales
  • Sombrillas
  • Cámaras de fotografía profesionales
  • Walkie talkies
  • Bengalas u otros elementos
  • Alimentos y/o bebidas
  • Mascotas
  • Apuntadores láser
  • Drones
  • Morrales grandes
  • Camisetas o accesorios de equipos de fútbol
  • Aerosoles
  • Cinturones con chapas grandes

El posible ‘setlist’

Finalmente, en lo que se refiere al posible ‘setlist’ de los Imagine Dragons, estas son las canciones que se incluirían en su repertorio:

  1. Fire in These Hills
  2. Thunder
  3. Bones
  4. Take Me to the Beach
  5. Shots
  6. I’m So Sorry
  7. Whatever It Takes
  8. Waves
  9. I Bet My Life
  10. Bad Liar
  11. Nice to Meet You
  12. Wake Up
  13. Radioactive
  14. Demons
  15. Natural
  16. Walking the Wire
  17. Sharks
  18. Enemy
  19. Eyes Closed
  20. Birds
  21. Don’t Forget Me
  22. Believer

