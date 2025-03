Esta es la mejor canción en la historia del heavy metal, según expertos: no es de Metallica

El heavy metal es uno de los subgéneros más reconocidos en la historia de la música. Este estilo musical ha dejado grandes referencias, canciones, bandas y artistas que han llegado a ser leyendas puras del género.

De manera particular, el catálogo de éxitos y de bandas de este género es claramente amplio y profundo, por lo que la cantidad de canciones del heavy metal que han hecho historia es incontable.

Más noticias: ¿Slipknot o System of a Down? Esta fue la banda con el mejor álbum de heavy metal del 2001

Sin embargo, en este caso, resaltaremos uno que, para muchos, es el mejor éxito en toda la historia del heavy metal como género en el mundo de la música.

¿Cuál es la mejor canción del heavy metal?

Gracias a la gran cantidad de canciones que han llegado a hacer parte de los salones de la fama del metal, escoger solo uno puede llegar a ser complejo.

Grandes bandas como Metallica, Iron Maiden, o incluso Black Sabbath, han sido capaces de crear éxitos inolvidables para el heavy metal.

Sin embargo, hace algunos meses, expertos de la revista Rolling Stone, se atrevieron a nombrar a una canción como la máximo exponente del heavy metal como género.

Esta revista resaltó la trayectoria de varias bandas dentro del género, a partir de su aparición en una extensa lista de las 100 mejores canciones en la historia del heavy metal.

A pesar de esto, hubo solo una canción que resultó la ganadora de esta pugna y fue un éxito icónico de la banda Black Sabbath.

Se trata de, nada más y nada menos que, la canción homónima de esta banda, con la que logró sorprender a una gran cantidad de amantes a este género hace varias décadas.

Este éxito fue lanzado en 1970, y para muchos, fue una presentación por todo lo alto por parte de esta agrupación.

Lo demás fue historia pura de la música. Ozzy Osbourne y compañía brillaron y lograron acumular millones de fanáticos en todo el mundo.

Más noticias: Las 5 canciones de metal industrial más ‘salvajes’; Rammstein en el listado

Muestra de esto es el concierto que realizará esta banda este 2025 en forma de despedida, el cual logró un ‘sold out’ histórico en muy poco tiempo.

De manera final, las 4 canciones que completaron el Top 5 para Rolling Stone fueron: ‘Master of Puppets’ de Metallica, ‘Ace of Spades’ de Motörhead, ‘Breaking the Law’ de Judas Priest y ‘War Pigs’ de Black Sabbath.