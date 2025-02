¿Slipknot o System of a Down? Esta fue la banda con el mejor álbum de heavy metal del 2001

Este 2025 marca el primer cuarto de siglo del nuevo milenio, un momento perfecto para hacer un viaje al pasado y recordar algunos de los discos que marcaron la historia de la música. A lo largo de estos 25 años, tanto el rock como el heavy metal han experimentado cambios significativos, con la aparición de nuevos subgéneros y la evolución de sonidos que han redefinido la escena musical.

En el 2001, el heavy metal vivió un auge con bandas que mostraron un nuevo sonido del género y dejaron una huella imborrable en la historia del rock. Ese año fue testigo del lanzamiento de algunos de los discos más icónicos de la década, muchos de los cuales aún siguen siendo referentes para nuevas generaciones de músicos y fanáticos.

Dos de las bandas que más destacaron en aquella época fueron Slipknot y System of a Down. Aunque ambas ya llevan más de 5 años en la industria musical, fue en el 2001 cuando lanzaron uno de sus discos más importantes en toda su carrera.

Aunque compararlas puede parecer injusto, en Radioacktiva decidimos analizar sus lanzamientos de aquel año para determinar cuál fue el mejor álbum de heavy metal del 2001.

Luego de un profundo análisis y discusión, llegamos a la conclusión de que «Toxicity» (2001) de System of a Down es el mejor álbum de heavy metal lanzado en ese año. Este trabajo no solo consolidó a la banda como una de las más importantes del género, sino que también redefinió los límites del metal. Canciones como «Chop Suey!», «Toxicity» y «Aerials» se convirtieron en himnos atemporales que suenan 25 años después de su lanzamiento.

El 2001 fue un año clave para el heavy metal y el rock en general. Además de «Toxicity», hubo otros discos que se destacaron y que merecen ser recordados. Entre ellos, «Iowa» de Slipknot, un álbum brutalmente intenso que llevó la agresividad del nu-metal a otro nivel. Sin embargo, no solo el metal tuvo grandes lanzamientos en ese año, sino también el rock en diferentes facetas.

Algunos de los mejores álbumes de rock lanzados en el 2001: