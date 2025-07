Esta es la canción que Eddie Van Halen nunca quiso grabar; terminó decepcionándolo

En el creciente ascenso de Van Halen a finales de los años 70, la banda californiana lanzó Van Halen II en 1979, un álbum que consolidó su estatus dentro del hard rock con potencia descomunal. Pero no todo en aquel disco fue celebrado por sus integrantes.

Una de sus canciones más recordadas, el cover de ‘You’re No Good’, guarda un trasfondo de descontento, particularmente por parte del guitarrista Eddie Van Halen, quien años después revelaría que hubiera preferido que ese track jamás viera la luz.

La historia detrás de este tema comenzó con una sugerencia del productor Ted Templeman, quien creía que incluir una versión de una canción popular era una buena forma de conectar con un público más amplio. El grupo había interpretado anteriormente ‘You’re No Good’ en sus inicios, durante sus presentaciones en bares como el mítico Gazzarri’s, aunque en aquel entonces lo hacían al pie de la letra, sin modificar el estilo original. Sin embargo, esta vez Templeman tenía en mente una nueva aproximación.

“Ted la sugirió o nos preguntó qué nos parecía hacer otra versión. Dijimos que si el tema era el adecuado y encajaba con nuestro estilo la haríamos […] Ted dijo: ‘Oye, ¿qué tal ‘You’re No Good’?’”, relató Eddie Van Halen al respecto. Y aunque el grupo aceptó, lo cierto es que el guitarrista nunca terminó de sentirse cómodo con el resultado.

¿Por qué Eddie Van Halen no quería grabar ‘You’re No Good’?

Van Halen grabó la canción de memoria, sin volver a escuchar la versión original. “La canción quedó muy básica”, reconoció Eddie. El músico experimentó en el estudio, guiándose por los acordes que recordaba, lo que dio lugar a una versión completamente distinta a la de Dee Dee Warwick o incluso a la de Linda Ronstadt, quien también la popularizó años antes.

La incomodidad de Eddie con los covers no era nueva, pero en esta ocasión lo expresó con claridad: “Para mí, algunas de esas canciones de covers… diría ‘You’re No Good’. A veces la escucho y pienso ‘Oh’. Esas cosas no fueron realmente idea mía”. Su molestia no era con la ejecución —de hecho, el tema incluye uno de sus solos más intensos, con tapping, efectos y distorsión salvaje—, sino con el hecho de grabar una canción que, según él, no reflejaba la identidad real de la banda.

En defensa de la pista, Templeman argumentó en una entrevista reciente con Guitar Player que el solo de guitarra de Eddie en ‘You’re No Good’ es uno de sus más potentes emocionalmente: “Es feo, casi como venganza. Es triste y furioso, y enfatiza la letra y transmite la idea”.

Además, el productor recordó cómo buscaba transmitir ese dramatismo con indicaciones muy específicas para la interpretación: “Les dije a esos chicos: ‘No sé si conocen la canción original de Betty Everett, pero la letra dice: ‘Rompí un corazón tierno y sincero / Dejé a un chico por alguien como tú’. Así que le dije a Ed: ‘Cuando suene el estribillo, toca la guitarra como un psicópata, como si estuvieras apuñalando a alguien’. También le dije a David Lee Roth: ‘Grita como en Psicosis, como si estuvieras apuñalando a alguien’”.

Aunque Eddie nunca terminó de aceptar este tema como parte de su legado, para muchos fans se ha convertido en una rareza imprescindible, símbolo de una época donde la banda aún exploraba los límites entre la identidad propia y las decisiones del estudio.

