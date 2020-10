Eddie Van Halen: los tristes mensajes con los que la familia despidió al guitarrista

El mundo de la música está de luto debido a la muerte de Eddie Van Helen, uno de los mejores guitarristas del rock y quien luchó por casi 10 años contra un cáncer de garganta hasta el pasado 6 de octubre, cuando falleció como consecuencia del mismo.

Cientos de artistas le han dado el último adiós a través de redes sociales, entre ellos no podían faltar los miembros actuales de la banda, David Lee Roth, Michael Anthony, Sammy Hagar y Gary Cherone.

Ver esta publicación en Instagram No words…Heartbroken, my love to the family💔 Una publicación compartida de Michael Anthony (@mad_anthony_bassman) el 6 Oct, 2020 a las 4:01 PDT

Ver esta publicación en Instagram Heartbroken and speechless. My love to the family. Una publicación compartida de Sammy Hagar (@sammyhagar) el 6 Oct, 2020 a las 1:12 PDT

Ver esta publicación en Instagram What a Long Great Trip It’s Been.. Una publicación compartida de David Lee Roth (@davidleeroth) el 6 Oct, 2020 a las 5:57 PDT

Otras estrellas del rock también han aprovechado las redes para despedir a Eddie, incluso, Michael Peter Balzary, bajista de los Red Hot Chili Pepper, más conocido como Flea, se refirió así a la muerte de Eddie “Oh hombre, bendice su hermoso corazón creativo. Te amo Eddie Van Halen, un chico de Los Ángeles, un verdadero rockero. Espero que toques con Jimi esta noche. Rompe al otro lado mi hermano. ❤️❤️❤️.”

Oh man, bless his beautiful creative heart. I love you Eddie Van Halen, an LA boy, a true rocker. I hope you jam with Jimi tonight. Break through to the other side my brother. ❤️❤️❤️ https://t.co/XpcTlPJq9A — Flea (@flea333) October 6, 2020

Sin embargo, las palabras que conmocionaron al mundo fueron las de su esposa y de su hijo; por su parte, Janie, que junto a una hermosa fotografía en la playa, expresó el profundo amor que sentía por su esposo.

“Mi esposo, mi amor, mi pío,. Mi corazón y mi alma se han hecho añicos en un millón de pedazos. Nunca supe que era posible llorar tanto o sentir una tristeza tan increíble. Nuestro viaje juntos no siempre ha sido fácil, pero al final siempre tenemos conexión”

My husband, my love, my Peep,

My heart and soul have been shattered into a million pieces. I never knew it was possible to cry so many tears or feel such incredible sadness. Our journey together has not always been an easy one but in the end and always we have a connection and pic.twitter.com/ayyk0OA3KF — Janie Van Halen (@JanieVanHalen) October 7, 2020

Janie completó su publicación asegurando que decir adiós es lo más difícil que ha tenido que hacer en la vida, así que prefiere decir hasta luego, porque pronto se verán sin dolor ni tristeza.

love that will always be. Saying goodbye is the hardest thing I have ever had to do so instead I say so long, I will see you again soon in a place with no pain or sorrow. Please watch over Kody and I. We love you and miss you so very much.

Love, your PooPee ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ — Janie Van Halen (@JanieVanHalen) October 7, 2020

Su hijo Wolf fue quien dio a conocer la noticia al mundo a través de un sentido mensaje en Twitter, “No puedo creer que tenga que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Helen ha perdido esta mañana su larga y ardua batalla contra el cáncer. Fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que nunca se recupere por completo de esta pérdida. Te amo mucho papá”