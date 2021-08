The Killers comparte el listado de canciones de su próximo álbum

En días anteriores, la banda de rock estadounidense The Killers reveló el nombre de su próximo álbum ‘Pressure Machine’, el cual será estrenado el 13 de agosto. Ahora, el grupo liderado por Brandon Flowers compartió el listado de temas que conformarán este nuevo proyecto.

Mire también:

A través de sus redes sociales, la banda publicó una imagen con el nombre de las 11 canciones que harán parte de este disco: West Hills, Quiet Town, Terrible Thing, Cody, Sleepwalker, Runaway Horses (con Phoebe Bridgers), In The Car Outside, In Another Life, Desperate Things, Pressure Machine y The Getting By.

Cabe recordar que ‘Pressure Machine’ está basado en las experiencias de Brandon Flowers, cantante proncipal de la agrupación, cuando vivió en Nephi, Utah, entre los 10 y los 16 años, y fue co-producido por The Killers, Shawn Everett y Jonathan Rado de Foxygen.

Le puede interesar:

Mire el tracklist del nuevo álbum de The Killers: