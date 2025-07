Los estrenos de anime que planean Netflix y Crunchyroll para el resto de 2025: Leviathan y más

Netflix y Crunchyroll son dos de las plataformas más utilizadas año tras año a la hora de ver anime. Este estilo de producción ha generado una gran cantidad de fanatismo alrededor de todo el mundo, en la actualidad y la historia.

Grandes animes de la historia han llegado a marcar la historia, tanto en estas dos plataformas, como fuera de ellas, gracias a una notable fama mundial.

La dominación el anime planea seguir expandiéndose, y por ello, les contamos a continuación cuales son los estrenos para este género que planean Netflix y Crunchyroll por el resto del 2025.

Los estrenos de Netflix y Crunchyroll en anime para el resto de 2025

Recientemente, el anime vivió uno de sus grandes eventos del año. Se trató de, nada más y nada menos que, la Anime Expo 2025.

Este evento llegó a su fin el pasado 6 de julio, y trajo grandes anuncios para cada uno de los amantes del anime en el mundo.

Entre ellos se presentaron, por supuesto, varios estrenos que están pautados tanto por Netflix como por Crunchyroll para el resto de este 2025.

En el caso de Netflix, habrán distintas novedades, en las que se prepararán lanzamientos brillantes para los amantes de esta animación.

Para esta plataforma, algunos de los estrenos serán los siguientes (algunos de ellos no tienen fecha específica):

Leviathan – 10 de julio

Dark Demon – 11 de julio

Segunda parte de Sakamoto Days – 14 de julio

My Melody & Kuromi – 24 de julio

Splinter Cell: Deathwatch – octubre de 2025

Record of Ragnarok – diciembre de 2025

Particularmente, Crunchyroll también reveló distintos estrenos planeados por la plataforma, pero, en su mayoría se trató de lanzamientos para 2026.

Aun así, esta plataforma anunció la llegada de algunos contenidos anime a su catálogo en este 2025, aunque no dio fecha exacta.

Dos de los más resaltantes fueron ‘Classroom of the Elite 2nd Year’ y ‘Tojima Wants to Be a Kamen Rider’.

Del mismo modo, se esperan otras grandes producciones, a pesar de no tener una fecha exacta de lanzamiento, algunas de ellas son:

‘Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc’

‘Black Torch’

‘Blade & Bastard’

‘Ghost in the Shell’

‘Project M’

Próximamente serán revelados nuevos detalles sobre la llegada de estos animes a sus respectivas plataformas.