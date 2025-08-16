¿El fin de las contraseñas? El nuevo sistema que cambiará cómo accedemos a internet

A lo largo de las últimas décadas, las contraseñas han sido la barrera de entrada más común al mundo digital. Sin embargo, gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Apple están marcando el comienzo del fin de este sistema. La transición hacia métodos de autenticación más avanzados, como el reconocimiento facial, las huellas dactilares y las llaves de acceso, está en marcha, aunque aún enfrenta un reto significativo: la resistencia de los usuarios a adaptarse a estos nuevos sistemas.

En mayo de este año, Microsoft dio un paso decisivo al introducir un nuevo sistema de autenticación para las cuentas de usuario en su plataforma. A partir de esa fecha, las nuevas cuentas no requieren más la clásica combinación de usuario y contraseña, sino que se valida la identidad mediante métodos más seguros.

En diciembre pasado, dos directivos de la empresa reafirmaron esta dirección en su blog, afirmando: “La era de las contraseñas está llegando a su fin”. Este es un movimiento que refleja una tendencia global que no solo afecta a los gigantes tecnológicos, sino también a organismos gubernamentales y otras instituciones. Por ejemplo, en Francia, la agencia tributaria ha implementado un sistema de validación de ingresos que combina el uso de una contraseña y un código enviado por correo electrónico, añadiendo una capa extra de seguridad.

¿Cuál es la razón detrás de estos cambios?

Este cambio responde a una de las principales preocupaciones de expertos en ciberseguridad: las contraseñas son vulnerables. Benoît Grünemwald, especialista en el área de Eset, señala que “las contraseñas suelen ser débiles y reutilizadas”, lo que las convierte en un blanco fácil para los ciberdelincuentes.

Los hackers pueden descifrar contraseñas de menos de ocho caracteres en segundos, y los datos filtrados de manera masiva solo aumentan el riesgo. De hecho, un informe de Cybernews en junio reveló una base de datos con 16.000 millones de credenciales robadas, dejando claro lo vulnerable que puede ser este sistema.

El futuro de la seguridad digital parece estar en manos de las passkeys o llaves de acceso. Este nuevo sistema, impulsado por la alianza FIDO, que incluye a empresas como Google, Apple, Amazon, Microsoft y TikTok, busca reemplazar las contraseñas con métodos de autenticación más avanzados.

¿Qué son las llaves de acceso?

Las llaves de acceso permiten validar la identidad de un usuario a través de un dispositivo externo, como un teléfono móvil, mediante PINs o datos biométricos. Según Troy Hunt, experto en seguridad y creador de la plataforma Haveibeenpwned, este sistema elimina el riesgo de que los usuarios entreguen accidentalmente sus credenciales a sitios maliciosos: “No puedes dar accidentalmente tu llave a un sitio que no es legítimo”.

No obstante, a pesar de los avances, los expertos señalan que las contraseñas no desaparecerán de inmediato. Muchas plataformas digitales siguen dependiendo de ellas, ya que son fáciles de usar y familiares para la mayoría de los usuarios. Además, la adopción de llaves de acceso requiere ciertos pasos adicionales en términos de configuración y, en caso de perder el dispositivo vinculado, la recuperación de la cuenta puede volverse más complicada.

