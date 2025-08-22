Este viernes 22 de agosto empieza oficialmente la temporada 2025/26 de la Bundesliga y lo hace con un duelo de alto calibre; con uno de esos partidos perfectos para iniciar: Bayern Múnich y el RB Leipzig se medirán para levantar el telón en Alemania. Pero más allá del regreso del fútbol germano, hay un nombre que acapara todas las miradas y enciende muchas alarmas de ilusión: Luis Díaz.

El colombiano llegó al Bayern como un fichaje estrella y empezó a demostrarlo desde que pisó la cancha vistiendo camiseta nueva. En su primer partido oficial con el club, la Supercopa de Alemania contra el Stuttgart, Díaz fue figura: marcó el segundo gol del encuentro (que sirvió de hecho para ganar la Supercopa) y mostró una conexión explosiva con Harry Kane.

El guajiro fue rápido, aportó desequilibrio y capacidad para romper líneas. Su actitud y ese gran debut con el equipo generaron una ola de entusiasmo entre los hinchas bávaros (y colombianos, claro).

Un debut soñado

Desde que llegó a Múnich, ‘Lucho’ es protagonista. En los entrenamientos, en las conferencias de prensa, en redes sociales y, sobre todo, en la cancha. El técnico Vincent Kompany lo ha elogiado por su rápida adaptación y por la energía que aporta al equipo. Además de aplaudir la excelente forma en la que llegó: “increíblemente es el que mejor forma tiene del equipo”, dijo cuando apenas iniciaban entrenamientos. El estilo de Díaz encaja perfectamente en el esquema ofensivo del Bayern, y ya se perfila como una pieza clave para la temporada.

¿Y los hinchas? Pues las camisetas con su nombre se venden por doquier en Múnich y, en Colombia, el interés por la Bundesliga ha crecido notablemente (somos del Bayern desde siempre). Díaz no solo representa talento, sino también una conexión emocional con millones de seguidores que ahora tienen un nuevo motivo para madrugar los fines de semana. La calidad colombiana se va a tomar Alemania.

El debut en Bundesliga

Con ese impulso, Luis Díaz se prepara para su primer partido en la Bundesliga este viernes 22 de agosto, cuando el Bayern Múnich reciba al Leipzig en el Allianz Arena. El partido comenzará a la 1:30 p.m. (hora colombiana) y marcará el inicio de una nueva era para el colombiano en tierras alemanas. Todo listo. La Bundesliga vuelve y Luis Díaz está listo para dejar huella. Se encendió la Bundesliga