¿Qué significa ‘Given Up’? La historia detrás del legendario éxito de Linkin Park

‘Given Up’ de Linkin Park es una de las canciones más grandes que posee esta banda en su catálogo. La banda de Mike Shinoda ha sido capaz de demostrar de gran manera su potencia en una amplia cantidad de ocasiones y esta es una demostración.

Muestra de ello, por supuesto son ‘In The End’ o ‘Numb’, pero concretamente, ‘Given Up’ también es una de las canciones con mayor despliegue de fuerza sonora por parte de Linkin Park.

Más noticias: La canción de Linkin Park perfecta para cambiar un mal día con solo escucharla

En este caso les hablaremos sobre el significado de esta canción, y también la historia detrás de este histórico lanzamiento de Linkin Park.

El ‘Minutes to Midnight’ de Linkin Park

Claramente, el inicio de la carrera de Linkin Park es una de las más brillantes de este siglo. Esta banda estremeció al mundo con el lanzamiento de grandes discos como ‘Hybrid Theory’ o ‘Meteora’.

De manera notable, esto dejaba la vara muy alto para la agrupación, pero la potencia de Chester Bennington y el talento del resto de sus miembros volvió a sorprender.

En este caso, fue con el ‘Minutes to Midnight’ de 2007. Este álbum incluyó varios éxitos que siguen brillando incluso a día de hoy con la voz de Emily Armstrong.

Algunos de ellos son ‘Leave Out All the Rest’, ‘No More Sorrow’ o ‘Given Up’. Siendo esta última una de las más atractivas por su fuerza y potencia en sus ritmos.

En cuanto a su significado, esta canción habla sobre un sentimiento interno de gran frustración y de pensamientos negativos.

Esta clara molestia frente a la vida da paso a esta canción que se siente como una declaración de rendición por parte de su autor.

Más noticias: La histórica canción de Linkin Park que superó los mil millones de reproducciones en Spotify

Esto sorprendió a una gran cantidad de fans, ya que suena a una petición de ayuda en su letra. Claramente esto identificó a muchos fans, en especial para quienes poseen distintas dificultades en su día a día.

Para mayor entendimiento, aquí les dejamos la letra de ‘Given Up’ en español.

Letra de ‘Given Up’ de Linkin Park en español

Despierto sudando otra vez

Otro día ha sido desperdiciado en mi desgracia

Atascado en mi cabeza otra vez

Siento que nunca saldré de este lugar, no hay escape

Yo soy mi peor enemigo

Me he rendido, estoy cansado de sentir

¿No hay nada que puedas decir?

Llévate todo esto, me estoy sofocando

Dime qué está mal conmigo

No sé qué tomar

Pensé que estaba enfocado, pero tengo miedo, no estoy preparado

Hiperventilo

Buscando ayuda de alguna manera, en algún lugar, y a nadie le importa

Yo soy mi peor enemigo

Me he rendido, estoy cansado de sentir

¿No hay nada que puedas decir?

Llévate todo esto, me estoy sofocando

Dime qué carajo me pasa

Dios

Sácame de mi miseria

(X4)

Me he rendido, estoy cansado de sentir

¿No hay nada que puedas decir?

Llévate todo esto, me estoy sofocando

Dime qué está mal conmigo